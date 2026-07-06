Інфантіно відреагував на скандал із Балогуном, згадавши дзвінок Трампа

Президент ФІФА Джанні Інфантіно роз'яснив ситуацію з призупиненою дискваліфікацією Фоларіна Балогуна, який зіграє в матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Бельгії.

Про це він розповів у соцмережі "Х".

Інфантіно підтвердив, що після скандалу навколо дискваліфікації Балогуна мав розмову з президентом США Дональдом Трампом, але запевнив, що не втручався в роботу незалежних органів ФІФА.

"Я ознайомився з публічними коментарями щодо рішення незалежного Дисциплінарного комітету ФІФА стосовно дискваліфікації Фоларіна Балогуна і хотів би ще раз наголосити на одному з фундаментальних принципів управління ФІФА. Судові органи ФІФА є незалежними. Вони діють автономно, застосовують Дисциплінарний кодекс ФІФА та ухвалюють рішення у справах на підставі чинних регламентів і конкретних фактів, що розглядаються. Їхня незалежність має вирішальне значення для довіри до футболу та його цілісності, і це завжди має поважатися. Так, я регулярно обговорюю з президентом Сполучених Штатів питання, пов'язані з чемпіонатом світу ФІФА, і в цьому випадку я справді отримав дзвінок від президента Дональда Трампа – так само, як отримую дзвінки від глав держав, урядовців, представників футбольної спільноти та керівників компаній з усього світу з багатьох різних питань. Під час нашої розмови я пояснив, що триває юридичний процес за участю незалежних судових органів ФІФА і що справу буде в належний час вирішено компетентними органами. Саме так працює система ФІФА, і це принцип, якого я завжди дотримуватимуся", – заявив функціонер.

Інфантіно заявив, що дізнається про рішення Дисциплінарного комітету лише після їхнього ухвалення та наголосив, що судові органи ФІФА працюють незалежно й автономно.

"Я ознайомлююся з рішеннями дисциплінарного комітету ФІФА після того, як їх ухвалюють. Іноді вони мене дивують. Іноді я з ними погоджуюся, а іноді – ні. Однак я завжди поважаю ці рішення та автономію органів, які їх ухвалюють. Чи подобається нам особисто те чи інше рішення, не має жодного значення. Саме повага до незалежних інституцій і верховенства права захищає цілісність наших турнірів та забезпечує довіру до ФІФА за будь-яких обставин", – підсумував Інфантіно.

Нагадаємо, що Балогун отримав пряму червону картку за грубий фол проти центрального захисника Таріка Мухаремовича у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Боснії і Герцеговини (перемога 2:0).

Він мав пропускати матч проти Бельгії, проте ФІФА скасувала його дискваліфікацію, за що отримала подяку від президента США Дональда Трампа та критику від збірної Бельгії.