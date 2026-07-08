Фанат Роналду святкував, наче гол: реакція відомого блогера на промах Мессі з пенальті стала вірусною

Матч між Аргентиною та Єгиптом у 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 подарував уболівальникам не лише драматичний камбек чинних чемпіонів світу, а й один із найвірусніших моментів турніру за межами футбольного поля.

На 21-й хвилині Ліонель Мессі отримав шанс відкрити рахунок із пенальті, однак аргентинець не зміг переграти голкіпера. Форвард пробив у кут, але воротар вгадав напрямок удару та парирував м'яч.

У цей момент за воротами перебував один із найвідоміших стримерів світу — IShowSpeed, який давно не приховує, що є затятим прихильником Кріштіану Роналду. Перед виконанням пенальті блогер активно намагався відволікти Мессі, жестикулював і голосно реагував на кожен рух аргентинця.

Коли воротар відбив удар, Speed буквально вибухнув емоціями. Стример почав стрибати, кричати й святкувати так, ніби саме його команда щойно забила вирішальний м'яч. Камери миттєво зафіксували його реакцію, а відео за лічені хвилини розлетілося соціальними мережами.

Втім, останнє слово все ж залишилося за Мессі. Попри незабитий пенальті, капітан Аргентини не зламався та став одним із головних творців фантастичного камбеку. Він віддав результативну передачу, а згодом сам зрівняв рахунок, допомігши своїй команді відігратися з 0:2.

У підсумку аргентинці вирвали перемогу з рахунком 3:2 завдяки голу Фернандеса у компенсований час і продовжили боротьбу за захист титулу чемпіонів світу.

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Нагадаємо, результативна передача Мессі на Крістіана Ромеро стала для аргентинця дев'ятою на Мундіалях, що є абсолютним рекордом турніру.

Після драматичної перемоги у матчі проти Єгипту Ліонель не зумів стримати сліз, розплакавшись прямо перед камерами.