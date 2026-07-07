Мессі встановив історичний рекорд за асистами на чемпіонатах світу

У матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Єгипту Мессі віддав результативну передачу на Крістіан Ромеро. Цей асист став для нього дев'ятим на Мундіалях, що є абсолютним рекордом турніру.

Крім того, аргентинець продовжив свою гольову серію до дев'яти матчів поспіль. На 83-й хвилині зустрічі він зрівняв рахунок, потужним ударом відправивши м'яч під поперечку. Цей гол став для Мессі восьмим на поточному чемпіонаті світу, що дозволило йому одноосібно очолити бомбардирські перегони, випереджаючи Ерлінг Голанд та Кіліан Мбаппе.

Також Мессі став першим футболістом в історії, який провів 31 матч на чемпіонатах світу.

Нагадаємо, Аргентина у підсумку перемогла Єгипет та вийшла в 1/4 фіналу, де зіграє з переможцем матчу Швейцарія – Колумбія, який відбудеться 7 липня о 23:00 за київським часом.