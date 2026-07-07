ФІФА оштрафувала Балогуна на 40 тисяч доларів після вилучення на ЧС-2026

Дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував нападника збірної США Фоларіна Балогуна на 40 тисяч доларів після вилучення у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Боснії і Герцеговини (2:0).

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Після поєдинку дисциплінарний комітет відкрив провадження щодо дій футболіста. За його підсумками Балогуна визнали винним у двох порушеннях Дисциплінарного кодексу ФІФА. Окрім штрафу, форвард отримав одноматчеву дискваліфікацію, проте її виконання було призупинено на один рік відповідно до статті 27 Дисциплінарного кодексу.

Саме це рішення дозволило нападнику взяти участь у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Бельгії (1:4).

У ФІФА наголосили, що дисциплінарний комітет не скасовував рішення арбітра про вилучення та не переглядав саму червону картку. Рішення стосувалося виключно подальших дисциплінарних санкцій.

Також в організації пояснили, що стаття 27 Дисциплінарного кодексу дозволяє призупиняти виконання покарання, якщо справа не пов'язана з маніпулюванням результатами матчів. У ФІФА зазначили, що така практика вже застосовувалася під час відбіркового циклу до чемпіонату світу-2026.

Якщо протягом року Балогун вчинить аналогічне порушення, відкладена одноматчева дискваліфікація буде застосована додатково до нового покарання.

Нагадаємо, що напередодні матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Бельгії дисциплінарний комітет ФІФА призупинив дискваліфікацію Фоларіна Балогуна, що дозволило нападнику взяти участь у грі. Президент США Дональд Трамп публічно подякував ФІФА за це рішення.

Згодом президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив розмову з Трампом, але заперечив будь-яке втручання американського лідера у дисциплінарне провадження щодо Балогуна.

Рішення ФІФА викликало критику з боку УЄФА, де заявили, що такі дії футбольної організації перетнули "червоні лінії" чесної гри.