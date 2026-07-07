Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

ФІФА оштрафувала Балогуна на 40 тисяч доларів після вилучення на ЧС-2026

Сергій Шаховець — 7 липня 2026, 13:43
ФІФА оштрафувала Балогуна на 40 тисяч доларів після вилучення на ЧС-2026
Фоларін Балогун
Getty Images

Дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував нападника збірної США Фоларіна Балогуна на 40 тисяч доларів після вилучення у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Боснії і Герцеговини (2:0).

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Після поєдинку дисциплінарний комітет відкрив провадження щодо дій футболіста. За його підсумками Балогуна визнали винним у двох порушеннях Дисциплінарного кодексу ФІФА. Окрім штрафу, форвард отримав одноматчеву дискваліфікацію, проте її виконання було призупинено на один рік відповідно до статті 27 Дисциплінарного кодексу.

Саме це рішення дозволило нападнику взяти участь у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Бельгії (1:4).

У ФІФА наголосили, що дисциплінарний комітет не скасовував рішення арбітра про вилучення та не переглядав саму червону картку. Рішення стосувалося виключно подальших дисциплінарних санкцій.

Також в організації пояснили, що стаття 27 Дисциплінарного кодексу дозволяє призупиняти виконання покарання, якщо справа не пов'язана з маніпулюванням результатами матчів. У ФІФА зазначили, що така практика вже застосовувалася під час відбіркового циклу до чемпіонату світу-2026.

Якщо протягом року Балогун вчинить аналогічне порушення, відкладена одноматчева дискваліфікація буде застосована додатково до нового покарання.

Нагадаємо, що напередодні матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Бельгії дисциплінарний комітет ФІФА призупинив дискваліфікацію Фоларіна Балогуна, що дозволило нападнику взяти участь у грі. Президент США Дональд Трамп публічно подякував ФІФА за це рішення.

Згодом президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив розмову з Трампом, але заперечив будь-яке втручання американського лідера у дисциплінарне провадження щодо Балогуна.

Рішення ФІФА викликало критику з боку УЄФА, де заявили, що такі дії футбольної організації перетнули "червоні лінії" чесної гри.

Чемпіонат світу-2026 з футболу Збірна США з футболу Фоларiн Балогун

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Скасуйте це: збірна Бельгії жорстко потролила ФІФА після перемоги над США
Півзахисник Астон Вілли через важку травму не допоможе Бельгії на ЧС-2026
Легендарний голкіпер завершив кар'єру після рекордного для себе ЧС
Чемпіонат світу 2026: розклад, трансляції, турнірні таблиці та результати матчів
Момент, що протверезив США: Ібрагімович – про перемогу Бельгії у скандальному матчі на ЧС-2026

Останні новини