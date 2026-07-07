Я заберу з собою спогади: Мартінес покинув посаду головного тренера збірної Португалії після вильоту з ЧС-2026

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес покидає свою посаду після вильоту команди з чемпіонату світу-2026 від Іспанії в 1/8 фіналу.

Про це сам наставник заявив на післяматчевій пресконференції, його слова передає A Bola.

"Безумовно, це мій останній матч за Португалію. Хочу подякувати португальському народу. Я заберу з собою спогади на все життя. Гравці проробили неймовірну роботу, вони дуже талановиті, а також продемонстрували відданість, щоб стати єдиною командою. Це 45 матчів, найкращі показники за кількістю голів та очок в історії національної збірної. Спогади про перемогу в Лізі націй, про встановлені рекорди. Я дякую Федерації та тренерському штабу, які багато працювали, щоб допомогти нашим гравцям. Я заберу з собою неймовірні спогади й дякую португальському народу".

Також 52-річний іспанський фахівець сказав, що не спілкувався з президентом Португальської федерації футболу (FPF) Педро Проенсою, оскільки сам розуміє, що цикл роботи в збірній добіг кінця, й тепер обиратимуть нових кандидатів на посаду головного тренера "червоно-зелених".

"Ми не розмовляли, але це кінець циклу. Цілком закономірно, що пан Педро Проенса може обрати свого головного тренера. Хочу подякувати президенту та Федерації за всю підтримку та за все, що вони зробили, аби забезпечити нам усі необхідні умови. Це кінець одного циклу. Дякую за підтримку. Я заберу з собою спогади і сподіваюся, що португальський народ також збереже в пам'яті ці три з половиною роки".

Роберто Мартінес почав працювати наставником збірної Португалії у січні 2023 року, після того, як команда під керівництвом Фернанду Сантуша покинула світову першість-2022 в чвертьфіналі, поступившись Марокко (0:1).

За час каденції Мартінеса "червоно-зелені" провели 45 матчів, у яких здобулм 32 звитяги, 6 разів зіграли внічию та зазнали 7 поразок.

Португальці під орудою іспанського фахівця тріумфували у Лізі націй-2025, здолавши у фіналі Іспанію в серії пенальті, та вилетіли з чемпіонату Європи-2024 у чвертьфіналі від Франції (0:0 – програш у серії пенальті).

Зауважимо, що терміни контракту Роберто Мартінеса з "червоно-зеленими" закінчувалися влітку 2026 року (за даними Transfermarkt).

Нагадаємо, що на цьогорічному мундіалі команда Роберто Мартінеса зазнала мінімальної поразки від Іспанії (0:1) в 1/8 фіналу плейоф та закінчила свій шлях на турнірі. Автором єдиного забитого голу став Мікель Меріно.

Додамо, що найкращим гравцем матчу визнали хавбека "Фурії Рохи" Родрі.