Запрошення знайшов у спамі, а повернувся героєм: зірку Кабо-Верде оваціями зустріли в аеропорту

Казка збірної Кабо-Верде на чемпіонаті світу-2026 завершилася, однак для її футболістів справжнє свято тільки почалося. Одним із найемоційніших моментів після турніру стала зустріч Піко Лопеса, якого після повернення додому вітали як справжнього героя.

В аеропорту Дубліна на футболіста чекали десятки вболівальників із прапорами та гучними оплесками. Фанати скандували його ім'я, фотографувалися зі своїм кумиром і дякували за історичний виступ збірної Кабо-Верде на мундіалі.

Та найзворушливіший момент стався ще до спілкування з уболівальниками. Лопес насамперед підійшов до дружини, ніжно обійняв її, а потім узяв на руки свою маленьку дитину. Саме з малюком на руках футболіст пройшов крізь коридор із уболівальників, які не припиняли аплодувати та вигукувати слова підтримки.

Ця історія має особливий підтекст. Народжений в Ірландії Лопес міг узагалі не потрапити до збірної Кабо-Верде. Запрошення до національної команди він отримав через LinkedIn.

Спочатку футболіст сприйняв повідомлення за спам і навіть не відкрив його. Лише згодом вирішив перекласти текст англійською мовою та зрозумів, що з ним справді зв'язалася футбольна федерація.

Нагадаємо, збірна Кабо-Верде завершила свої виступи на чемпіонаті світу після драматичної поразки від Аргентини в 1/16 фіналу.