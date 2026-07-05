ФІФА зняла дискваліфікацію з нападника збірної США перед 1/8 фіналу ЧС-2026: Трамп публічно похвалив рішення організації

ФІФА скасувала дискваліфікацію нападнику збірної США Фоларіну Балогуну, яку він отримав після червоної картки у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє The Guardian.

Міжнародний орган футболу ухвалив це рішення, посилаючись на статтю 27 Дисциплінарного кодеку, яка дозволяє організації анулювати червоні картки.

Проте як зазначається, Балогун перебуває на "випробному" терміні. Якщо протягом цього року нападник вчинить аналогічний фол, його дискваліфікують на один матч.

Президент США Дональд Трамп похвалив рішення дисциплінарного комітету ФІФА, зазначивши, що воно виправило "велику несправедливість".

Інсайдер Бен Джейкобс інформує, що попередньо Білий дім звертався до ФІФА з проханням переглянути відсторонення Балогуна. Утім, сама футбольна організація наголошує, що адміністрація президента США не мала впливу на рішення скасувати дискваліфікацію гравця.

"Дякую ФІФА за те, що вона вчинила правильно і виправила велику несправедливість!".

Завдяки скасуванню дискваліфікації Фоларін Балогун зможе взяти участь в матчі проти Бельгії в 1/8 фіналу цьогорічної світової першості. Це протистояння відбудеться 7 липня та розпочнеться о 03:00 за київським часом.

Нагадаємо, що збірна США здобула перемогу над Боснією і Герцеговиною (2:0) в 1/16 фіналу цьогорічної світової першості.

Додамо, що на 64-й хвилині зустрічі Балогун отримав червону картку за фол проти центрбека "Золотих Лілій" Таріка Мухаремовича. Американський нападник наступив супернику на щиколотку. Суддя ухвалив рішення вилучити гравця після перегляду VAR.

Епізод, за який Балогун отримав червону картку Getty Images

Раніше своє незадоволення цим вердиктом рефері висловлював головний тренер "зірково-смугастих" Маурісіо Почеттіно, зазначивши, що "це була звичайна футбольна ситуація". Водночас Балогун став четвертим гравцем в історії, який отримав червону картку та забив гол у матчі плейоф чемпіонату світу.