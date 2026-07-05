Голанд спробує вибити Бразилію, битва Мексики з Англією на "Ацтеці": анонс 25-го дня ЧС-2026

На чемпіонаті світу-2026 з футболу вже визначилася перша чвертьфінальна пара. Наступний дует сформується за підсумками 25-го ігрового дня.

Збірна Бразилії на чолі з Карло Анчелотті зіграє з незручною Норвегією, яку ще жодного разу не перемагала. В іншому матчі 1/8 фіналу співгосподарка чемпіонату Мексика зустрінеться з Англією.

Обидва поєдинки обіцяють бути надзвичайно інтригуючими та можуть завершитися несподіваними результатами.

Розклад 25-го ігрового дня ЧС-2026

Перший матч ігрового дня між збірними Бразилії та Норвегії розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Протистояння Мексики та Англії відбудеться у ніч з 5 на 6 липня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 03:00 за київським часом.

Неділя, 5 липня

23:00. Бразилія – Норвегія (1/8 фіналу)

Понеділок, 6 липня

03:00. Мексика – Англія (1/8 фіналу)

Бразилія – Норвегія: чи вдасться Анчелотті зламати норвезьке прокляття?

Поєдинок 1/8 фіналу за участю збірних Бразилії та Норвегії відбудеться на арені "Мет-Лайф Стедіум" у місті Іст-Резерфорд.

"Пентакампіони" вже традиційно вважаються одними з головних фаворитів чемпіонату світу. На Мундіалі-2026 команда Карло Анчелотті лише одного разу зустрічалася зі збірною з топ-10 рейтингу ФІФА.

На старті групового етапу "селесао" не змогли обіграти Марокко (1:1) – бронзового призера ЧС-2022. Після цього бразильці розгромили Шотландію та Гаїті, забивши кожній по 3 голи. Проте вже у 1/16 фіналу у підопічних Анчелотті виникли проблеми у поєдинку з Японією (2:1). Лише завдяки голу Мартінеллі у компенсований час "пентакампіони" вирвали перемогу, уникнувши екстратаймів.

Габріель Мартінеллі святкує забитий м'яч у ворота Японії Getty Images

Стадія 1/8 фіналу після групового етапу вперше з'явилася на ЧС-1986 у Мексиці. Відтоді "селесао" жодного разу не вилітали з неї.

Норвегія на груповому етапі посіла друге місце у квартеті I, поступившись в останньому турі лише Франції (1:4). Ця гра вже не мала турнірного значення, а тому головний тренер "вікінгів" Столе Сольбаккен приберіг на наступні поєдинки лідерів команди на чолі з Ерлінгом Голандом.

У 1/16 фіналу Норвегія у конкурентному поєдинку перемогла Кот-д'Івуар (2:1). Вирішальний гол забив Голанд.

Ерлінг Голанд Getty Images

Норвегія у своїй історії лише двічі грала на стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу, щоправда, на Мундіалі-1938 не було групового етапу, а турнір проходив за олімпійською системою. В обох випадках "вікінги" не змогли подолати бар'єр. У разі перемоги над Бразилією норвежці можуть вперше вийти до чвертьфіналу.

Поєдинок в Іст-Резерфорді цікавий протистоянням двох топових бомбардирів – Вінісіуса Жуніора та Ерлінга Голанда. На ЧС-2026 у норвежця 5 голів у 3 матчах, а у бразильця – 4 голи у 4 поєдинках.

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Історія протистояння

Суперники раніше чотири рази перетиналися на футбольному полі. Найпам'ятнішою стала зустріч на ЧС-1998 у Франції, коли на груповому етапі норвежці сенсаційно перемогли чинних чемпіонів світу з рахунком 2:1. У складі "вікінгів" героєм зустрічі став нападник Туре Андре Фло, який забив гол та віддав асист.

У загальному балансі перевага за Норвегією: дві перемоги при двох нічиїх. Різниця м'ячів – 8:5 на користь "вікінгів".

28.07.1988. ТМ. Норвегія – Бразилія 1:1

30.05.1997. ТМ. Норвегія – Бразилія 4:2

23.06.1998. ЧС-1998. Бразилія – Норвегія 1:2

16.08.2006. ТМ. Норвегія – Бразилія 1:1

Орієнтовні склади

У Бразилії через травми не зіграють Лукас Пакета і Рафінья. Певні проблеми перед грою мав Каземіро, який не зміг дограти поєдинок проти Японії. Втім, до матчу з норвежцями півзахисник має бути готовим.

Напередодні Анчелотті анонсував появу у старті Бразилії Неймара. На ЧС-2026 форвард зіграв лише 14 хвилин у поєдинку з Шотландією.

Вінісіус Жуніор і Неймар Getty Images

У Норвегії через травму не зіграє захисник дортмундської Боруссії Юліан Рюерсон.

Бразилія: Аліссон – Даніло, Маркіньйос, Габріел, Сантос – Гімараес, Каземіро, Даніло Сантос – Раян, Вінісіус Жуніор, Неймар.

Аліссон – Даніло, Маркіньйос, Габріел, Сантос – Гімараес, Каземіро, Даніло Сантос – Раян, Вінісіус Жуніор, Неймар. Норвегія: Нюланн – Педерсен, Аєр, Геггем, Вольфе – Едегор, Берге, Берг – Серлот, Нуса, Голанд.

Мексика – Англія: чи допоможе господарям магія "Ацтеки"?

Поєдинок 1/8 фіналу Мексика – Англія відбудеться на легендарному стадіоні "Ацтека" у Мехіко, який приймає вже третій чемпіонат світу.

Співгосподарі Мундіалю-2026 ще не пропустили жодного м'яча на турнірі, вигравши усі чотири поєдинки. У 1/16 фіналу "Триколірні" впевнено обіграли Еквадор (2:0), вирішивши долю матчу ще в першому таймі.

Футболісти збірної Мексики Getty Images

У складі Мексики немає зірок світового класу, однак завдяки командній грі та дисципліні підопічні Хав'єра Агірре впевнено почуваються на турнірі.

На чемпіонатах світу мексиканці лише двічі виходили до 1/4 фіналу. Цікаво, що в обох випадках це було на домашніх Мундіалях. Цілком можливо, що і у 2026 році рідні стіни допоможуть "триколірним".

Родоначальники футболу на ЧС-2026 виграли групу L, випередивши Хорватію, Гану і Панаму. У 1/16 фіналу "Три леви" здобули вольову перемогу над ДР Конго (2:1) завдяки дублю Гаррі Кейна.

Гаррі Кейн Getty Images

Збірна Англії має другий найдорожчий склад на ЧС-2026. Маючи в обоймі Кейна, Беллінгема, Сака, Райса, підопічні Томаса Тухеля можуть вирішувати найскладніші завдання на турнірі.

На двох останніх Мундіалях англійці стабільно проходили стадію 1/8 фіналу.

Історія протистояння

Вперше Англія та Мексика зустрілися у 1959 році. З того часу суперники зіграли між собою 9 матчів: 6 перемог в англійців, 2 – у мексиканців та 1 нічия.

Різниця забитих та пропущених м'ячів 23:4 на користь "Трьох левів".

На рівні чемпіонату світу збірні зіграли один поєдинок на домашньому для Англії Мундіалі-1966. Тоді поєдинок на груповій стадії завершився перемогою англійців (2:0).

Результати останніх п'яти матчів:

08.06.1985. ТМ. Мексика – Англія 1:0

16.05.1986. ТМ. Англія – Мексика 3:0

28.03.1997. ТМ. Англія – Мексика 2:0

24.05.2001. ТМ. Англія – Мексика 4:0

24.05.2010. ТМ. Англія – Мексика 3:1

Орієнтовні склади

До звітного поєдинку суперники підходять в оптимальних складах. В англійців під питанням участь захисника Челсі Ріса Джеймса.

Мексика: Ранхель – Гальярдо, Монтес, Васкес, Санчес – Ліра, Ромо, Мора – Кіньйонес, Альварадо, Хіменес.

Ранхель – Гальярдо, Монтес, Васкес, Санчес – Ліра, Ромо, Мора – Кіньйонес, Альварадо, Хіменес. Англія: Пікфорд – О'Райлі, Геї, Конса, Спенс – Андерсон, Райс – Гордон, Беллінгем, Сака – Кейн.

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.