ФІФА може перенести один з матчів 1/8 фіналу плейоф ЧС-2026 на іншу дату

ФІФА серйозно розглядає можливість перенесення матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу між збірними Англії та Мексики.

Причиню такого рішення можуть стати несприятливі погодні умови, які прогнозуються на 6 липня, повідомив журналіст Самі Мокбел.

За даними синоптиків, у Мехіко, де відбудеться поєдинок, очікуються сильна гроза зі штормом.

Гра, яка запланована на 3:00 ночі за київським часом, може бути перенесена на 18:00 (5 червня).

Нагадаємо, мексиканці на попередній стадії перемогли Еквадор, водночас Англія ледь не програла ДР Конго.