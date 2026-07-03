ФІФА може перенести один з матчів 1/8 фіналу плейоф ЧС-2026 на іншу дату
FIFA
ФІФА серйозно розглядає можливість перенесення матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу між збірними Англії та Мексики.
Причиню такого рішення можуть стати несприятливі погодні умови, які прогнозуються на 6 липня, повідомив журналіст Самі Мокбел.
За даними синоптиків, у Мехіко, де відбудеться поєдинок, очікуються сильна гроза зі штормом.
Гра, яка запланована на 3:00 ночі за київським часом, може бути перенесена на 18:00 (5 червня).
Нагадаємо, мексиканці на попередній стадії перемогли Еквадор, водночас Англія ледь не програла ДР Конго.