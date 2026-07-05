Анчелотті анонсував вихід Неймара в основі збірної Бразилії

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті натякнув на те, що зірковий ветеран Неймар може вийти в основі команди в наступному матчі чемпіонату світу проти Норвегії.

Слова італійського фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Неймар може грати 90 хвилин, і він може грати разом із Вінісіусом Жуніором. Я думаю, що вони зіграють разом", – заявив тренер.

У неділю, 5 липня, збірна Бразилії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 зіграє проти Норвегії. Початок поєдинку – о 23:00 за київським часом. Раніше у бразильських ЗМІ уже з'являлися чутки про те, що Неймар може вийти в основі збірної на матч проти Норвегії.

На поточному чемпіонаті світу 34-річний вінгер Сантоса виходив на поле лише одного разу – на 14 хвилин у матчі третього туру групового етапу проти Шотландії (перемога 3:0). Старт турніру Неймар пропускав через травму.