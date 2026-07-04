ФІФА не змінюватиме час початку матчів ЧС-2026 за участю Англії та Бразилії

Попри чутки про можливе перенесення, матч 1/8 фіналу чемпіонату світу між Англією та Мексикою відбудеться вчасно.

Про це повідомляє The Athletic від обізнаних джерел.

Напередодні ФІФА висловила занепокоєння через ризик повеней та інших погодних катаклізмів, що викликало дискусії про зміну розкладу. Проте поєдинок на стадіоні "Ацтека" у Мехіко розпочнеться, як і планувалося, о 18:00 за місцевим часом (03:00 за київським часом).

У мексиканських ЗМІ поширилася інформація, нібито у переговорах брав участь телеканал BBC, який транслюватиме гру у Великій Британії. Проте мовник спростував це: "BBC не брала участі в цих обговореннях", - заявили в телеканалі

Аналогічне рішення ухвалили й щодо матчу між Бразилією та Норвегією. Попри розмови про можливе перенесення через сильну спеку, час початку цієї зустрічі 1/8 фіналу також залишили без змін. Команди зійдуться на полі стадіону "Мет-Лайф Стедіум" в Іст‑Резерфорді 5 липня о 23:00 за Києвом.

Нагадаємо, мексиканці на попередній стадії перемогли Еквадор, водночас Англія ледь не програла ДР Конго.

Напередодні сформувалися всі пари 1/8 фіналу ЧС-2026.