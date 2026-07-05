Мбаппе відправив Парагвай додому, Марокко розгромило країну-господарку Мундіалю: підсумки 24-го дня ЧС-2026

На чемпіонаті світу 2026 стартувала стадія 1/8 фіналу. Збірна Марокко не залишила шансів Канаді, розгромивши одну з країн-господарок Мундіалю. Франція не без проблем вибила з турніру Парагвай, який у попередньому раунді пройшов Німеччину.

Результати 24-го ігрового дня ЧС-2026

Субота, 4 липня

Канада – Марокко 0:3 (1/8 фіналу)

Неділя, 5 липня

Парагвай – Франція 0:1 (1/8 фіналу)

Марокко вибило з турніру співгосподарів чемпіонату

Програму стадії 1/8 фіналу відкрив поєдинок у Х'юстоні, де зустрічалися співгосподарі чемпіонату Канада та бронзовий призер минулого Мундіалю Марокко.

Поєдинок активніше розпочали канадці, які створили кілька небезпечних моментів поблизу воріт Буну. Згодом гра вирівнялася.

Упродовж поєдинку точилася справжня рубка. Показовою стала кінцівка першого тайму, коли було показано п'ять жовтих карток, щоб вгамувати суперників.

Перервою краще скористалися "Атлаські леви". На 50-й хвилині зустрічі збірна Марокко повела в рахунку, скориставшись стандартом. Ашреф Хакімі виконав нестандартну передачу зі штрафного, якою скористався Унахі. Одноклубник українців Віктора Циганкова та Владислава Ваната влучно пробив з-за меж штрафного, відкривши рахунок своїм голам на чемпіонатах світу.

Канадці побігли відіграватися, чим скористалися марокканці. На 82-й хвилині Унахі майстерно завершив швидку контратаку, оформивши дубль. А у компенсований час Рахімі поставив остаточну крапку в матчі. Варто додати, що дві останні гольові передачі партнерам віддав півзахисник Реала Браїм Діас – найкращий асистент серед африканських гравців на одному ЧС.

Відеоогляд матчу Канада – Марокко

Канада завершила чемпіонат світу у 16 найкращих збірних. Натомість Марокко продовжить боротьбу за трофей.

Найкращим гравцем матчу за версією вболівальників було визнано півзахисника збірної Марокко Аззедіна Унахі.

Chosen by the fans: Azzedine Ounahi, your Superior Player of the Match. 👏



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/bF3CKoGezq — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Франція дотисла Парагвай завдяки пенальті

Суперник Марокко у чвертьфіналі визначився у спекотній Філадельфії, де зустрічалися збірні Парагваю та Франції.

Команда Дідьє Дешама вважається фаворитом ЧС-2026, проте поєдинок проти "гуарані" не виявився легким. У першому таймі "Ле Бльо" 81% ігрового часу контролювали м'яч, але Парагвай вистояв, зберігши ворота "сухими".

У другому таймі малюнок гри не змінився: підопічні Дешама тисли на "гуарані", які відбивалися з останніх сил. На 65-й хвилині не витримали нерви у захисника парагвайців, який сфолив у штрафному майданчику проти Дезіре Дуе. До позначки підійшов Мбаппе та впевнено реалізував пенальті.

Відеоогляд матчу Парагвай – Франція

Саме цей гол 27-річного форварда вивів Францію до чвертьфіналу, а збірну Парагваю відправив додому. Відтепер Мбаппе має у своєму активі 19 голів на чемпіонатах світу.

Найкращим гравцем матчу став голкіпер Парагваю Орландо Хіль, який своїми сейвами неодноразово рятував команду та не дозволив Мбаппе обійти Мессі.

Orlando Gill takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 👑



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/TdFB9RiTMw — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Гонка бомбардирів ЧС-2026

Завдяки голу у ворота Парагваю форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе зрівнявся з Ліонелем Мессі у списку бомбардирів. В обох форвардів по 7 голів на турнірі.

1. Ліонель Мессі (Аргентина) – 7 голів (4 матчі)

2. Кіліан Мбаппе (Франція) – 7 голів (4 матчі)

3. Ерлінг Голанд (Норвегія) – 5 голів (3 матчі)

4. Гаррі Кейн (Англія) – 5 голів (4 матчі)

5. Вінісіус Жуніор (Бразилія) – 4 голи (4 матчі)

6. Ісмаїла Сарр (Сенегал) – 4 голи (4 матчі)

7. Усман Дембеле (Франція) – 4 голи (4 матчі)

8. Мікель Оярсабаль (Іспанія) – 4 голи (4 матчі)

Що далі на ЧС-2026?

25-й ігровий день чемпіонату світу відкриє матч 1/8 фіналу між збірними Бразилії та Норвегії. Цей поєдинок відбудеться 5 липня та розпочнеться о 23:00.

У ніч на 6 липня зійдуться збірні Англії та Мексики. Один з найцікавіших матчів розпочнеться о 3-й ночі.