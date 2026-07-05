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Визначилася перша пара 1/4 фіналу ЧС-2026 з футболу

Софія Кулай — 5 липня 2026, 02:19
Визначилася перша пара 1/4 фіналу ЧС-2026 з футболу
FIFA

4-5 липня визначилися перші чвертьфіналісти чемпіонату світу-2026 з футболу.

Збірна Марокко знищила Канаду з рахунком 3:0, тоді як у наступному поєдинку Франція змогла лише мінімально обіграти Парагвай (1:0).

Команда Дідьє Дешама склала компанію марокканцям в 1/4 фіналу поточного Мундіалю. На уболівальників чекатиме цікаве протистояння національних команд із двох різних континентів – Франція проти Марокко.

Поєдинок відбудеться 9 липня о 23:00 (за київським часом).

Це буде сьома очна зустріч між цими національними командами. Наразі у французів позитивна статистика за кількістю перемог над марокканцями – 4 звитяги проти однієї поразки. Також 1 матч закінчився нічиєю.

Франція вдруге зіграє проти Марокко на ЧС. Вперше та наразі востаннє це було в 1/2 фіналу у Катарі-2022. Та гра закінчилася успіхом французів із рахунком 2:0.

Відзначимо, що 5 липня о 23:00 Бразилія Карло Анчелотті змагатиметься за путівку у чвертьфінал проти Норвегії на чолі з Ерлінгом Голандом.

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