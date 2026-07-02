Тухель проспав матч суперника Англії на ЧС-2026 та попросив батьків дозволити дітям дивитися нічні поєдинки

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель розповів, що не дивився матч Мексики та Еквадору, який проходив у межах 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, оскільки гру відклали на пізній час через погодні умови, та жартома звернувся до батьків, аби вони дозволяли дітям переглядати нічні матчі турніру.

Його слова передає Reuters.

"Я з радістю подивився перший тайм, а потім трансляцію перервали, і я ліг спати о 10-й. Для мене це дуже незвично, але під час цього чемпіонату світу я чомусь лягаю спати надзвичайно рано, тож матч не дивився.

Звісно, я дізнався про результат і побачив, що вони не пропустили жодного гола, тож це буде важкий поєдинок".

Нагадаємо, що "Ель Трі" завдяки голам Кіньйонеса та Хіменеса переграла Еквадор (2:0) в 1/16 фіналу цьогорічної світової першості. Найкращим гравцем цього матчу визнали нападника збірної Мексики Хуліана Кіньйонеса.

Також німецький спеціаліст звернувся до всіх батьків Англії з проханням дозволити їхнім дітям переглядати матчі своєї збірної у нічному слоті мундіалю.

"Нехай дивляться футбол. Попереду ще стільки навчання, а чемпіонат світу відбувається лише раз на чотири роки. Через чотири дні відбудеться дуже, дуже важливий матч. Нам потрібна підтримка всіх, а особливо дітей".

Зауважимо, що далі на "Трьох Левів" чекає протистояння проти Мексики в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Зустріч відбудеться 6 липня та розпочнеться о 03:00 за київським часом.