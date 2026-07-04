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Збірна Англії планує використовувати Віагру при підготовці до матчу проти Мексики

Олег Дідух — 4 липня 2026, 19:30
Збірна Англії планує використовувати Віагру при підготовці до матчу проти Мексики
Getty Images

Збірна Англії може використати Віагру в процесі підготовки до матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 року проти Мексики.

Про це повідомляє TalkSport.

Матч Мексика – Англія відбудеться в ніч з 5 на 6 липня в Мехіко, на висоті понад 2000 метрів над рівнем моря. Англійці збираються використовувати Віагру для адаптації до висот і розрідженого повітря.

Попри те, що Віагра відома як засіб для потенції, початково він призначався від високого тиску. Препарат розширяє судини легень, і таким чином сприяє диханню на великих висотах. Саме ці властивості Віагри і планують використати лікарі збірної Англії.

Зазначимо, що препарат не входить до числа заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA).

Раніше повідомлялося про те, що матч Мексика – Англія могли перенести через погодні умови, проте ФІФА відмовилася від цієї ідеї.

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