Мексика – Англія: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Мексики й Англії.

На думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є підопічні Томаса Тухеля, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,42. Нічия – 3,25. Виграш господарів турніру – 3,10.

Прохід "трьох левів" до наступної стадії – 1,73. На те, що мексиканці проб'ються до 1/4 фіналу – 2,14.

Протистояння відбудеться 6 липня на культовому стадіоні "Ацтека" в Мехіко. Стартовий свисток пролунає о 3:00 за київським часом.

Зазначимо, що в 1/16 фіналу Мексика пройшла Еквадор (2:0). Англійці здолали ДР Конго (2:1).

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