Динамо рухається на дно: Кравець – про ганебну поразку киян від Буковини

Колишній форвард київського Динамо Артем Кравець взагалі не зрозумів коментар від головного тренера "біло-синіх" Ігоря Костюка після поразки від чернівецької Буковини (0:3) у 4-му турі УПЛ-2026/27.

Своєю думкою він поділився на власному Ютуб-каналі.

Він був шокований, коли почув від наставника киян, що Буковина ніяк не здивувала його команду.

"Чесно кажучи, я втрачаю в цей момент навіть бажання якесь щось говорити, десь захищати. І Костюка так само. Я його знаю і ніби знаю як людину достатньо адекватну, але в мене просто волосся дибки стає, коли я таке чую. Знаєте, ці слова Костюка після матчу – вони як підтвердження оцього руху Динамо на дно. Ці ж думки переростають в нові думки в головах футболістів Динамо, молодих футболістів: "Ок, ми класно грали. Ну, програли Буковині 0:3 – що тут такого? Ми ж нормально грали, все було ок". Я сподіваюся, що в роздягальні був рознос, але є величезні сумніви", – сказав Артем.

Також він відзначив сміливість Олексія Сича та Андрія Ярмоленка після матчу. Перший визнав провальну гру столичного клубу, а лідер Динамо перепросив уболівальників, взявши провину після фіаско на себе.

Після поєдинку команда Костюка "отримала на горіхи" від Олександра Алієва та Йожефа Сабо. Натомість колишній голкіпер Юрій Вірт оцінив провальну гру воротаря Динамо В'ячеслава Суркіса, який привіз на свої ворота два голи.

Додамо, що у наступному 5-му турі УПЛ динамівці зіграють вдома проти черкаського ЛНЗ. Зустріч розпочнеться 6 вересня о 13:00. Час поєдинку був змінений із міркувань безпеки.