Ніколи не хотів там грати: Алієв зробив несподіване зізнання щодо своєї кар'єри

Колишній півзахисник київського Динамо та збірної України Олександр Алієв розповів, чи було у нього бажання та пропозиції пограти за кордоном.

Про це він розповів в інтерв'ю Ютуб-каналу "Корисний футбол".

Ексфутболіст зізнався, що ніколи не мріяв грати у Європі. Натомість в Алієва була мрія грати у футболці київського клубу.

"Чесно скажу: я ніколи не хотів грати в Європі. Моя мрія була – грати у Динамо. Я дуже хотів там грати. Але в першу чергу у мене шкутильгала англійська мова. Я взагалі її не знав. Пробував, але мені це не давалося – можливо, через те, що ледар. Але я хотів грати у Динамо. А пропозиції були, я знаю. Був і Спортинг, я знаю чудово, і з Нідерландів також була після того чемпіонату світу, коли ми були в Нідерландах, коли я отримав бронзову бутсу – я чудово знаю, що хотіли мене купити. Але моя мрія була – грати у Динамо, правду кажу", – відповів Олександр.

Він пригадав ЧС-2005 U-20, на якому він забив 5 голів у 4-х зустрічах. Нагадаємо, що збірна України в 1/8 фіналу прикро мінімально програла Нігерії (0:1).

За свою футбольну кар'єру Алієв пограв в Україні, Росії та Казахстані. Найбільше ігор провів за Динамо – 134 матчі (30 голів і 36 асистів). Разом із киянами завоював 12 трофеїв.

Відзначимо, що Олександр різко розкритикував столичний клуб після поразки від чернівецької Буковини (0:3) у 4-му турі УПЛ-2026/27.