Кравець заговорив про долю Костюка у Динамо: Але хто його замінить?

Колишній нападник київського Динамо Артем Кравець поділився своєю думкою щодо майбутнього Ігоря Костюка на посаді головного тренера "біло-синіх".

Про це він заговорив у новому випуску на своєму Ютуб-каналі.

Ексфутболіст вважає, що кияни мають попрощатися з нинішнім наставником першої команди. Водночас Кравець не бачить кандидата, який міг би стати наступником Костюка у тренерському кріслі.

"Чи треба змінювати Костюка? В моєму баченні – звичайно, так. Але хто його замінить? От у чому запитання. Закордонних тренерів у Динамо, людей, які не працювали в чемпіонаті України, не буде – це моя думка. І от хто зараз його замінить? У мене немає відповіді. В європейських клубах є практика: кожен спеціаліст зобов'язаний за рік вибрати курси чи стажування за кордоном, яке фінансується клубом. Як ви думаєте, в українських клубах таке є? У Динамо Київ цього немає! В Україні розвитку немає – весь розвиток відбувається за кордоном", – заявив Кравець.

Динамівці хоч і здобули дві перемоги на старті нового розіграшу УПЛ-2026/27, але вже вилетіли із єврокубків, програвши у кваліфікації Ліги конференцій азербайджанському Карабаху (сумарно за двома іграми 1:2).

На тлі цього з'явилися розмови про можливе звільнення Костюка. Генеральний директор столичного клубу Дмитро Бріф прокоментував чутки щодо можливих змін на тренерському містку команди.

Нагадаємо, що Костюк очолив головну команду киян 17 грудня 2025 року. Під його керівництвом "біло-сині", які вже провели 26 поєдинків, виграли в минулому сезоні-2025/26 Кубок України, посівши 4-те місце в УПЛ.