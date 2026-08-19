Кравець дав пораду Ванату та Циганкову після скандального матчу Жирони

Колишній футболіст київського Динамо Артем Кравець висловився про Віктора Циганкова та Владислава Ваната після невиходу українців на поле в матчі Жирони проти Леганеса.

Своїми думками він поділився на власному ютуб-каналі.

Після цього поєдинку українці опинились в епіцентрі скандалу через начебто відмову виходити на заміну. Згодом стало відомо, що вінгер дійсно влаштував демарш, а до форварда у каталонського клубу немає претензій.

Кравець заявив, що в цій ситуації підтримує земляків. При цьому він дав пораду їм вирішити всі проблеми всередині колективу.

"Нам донесли, що Циганков відмовився виходити на поле з лави запасних. Але так само Віктор пояснив у своїх соцмережах, що коли прийде час, він про все розкаже. Я в цій ситуації стану на сторону наших українців. Навіть, якщо будуть якісь спірні моменти, я все одно буду на їхній стороні. Думаю, що все може бути не так просто. Я сподіваюсь, що хлопці вирішать ці питання. Якщо ж вони залишаться в клубі, дам хлопцям пораду: не треба влаштовувати конфлікти. Вам треба грати, вам це потрібно. Просто грайте, нехай у Сегунді, щоб вам хто не казав. Просто продовжуйте робити свою роботу", – сказав Кравець.

Зазначимо, що після гри іспанські ЗМІ повідомили про бійку в роздягальні Жирони за участі Віктора Циганкова. Сам клуб заборонив йому спілкуватись із пресою.

Щодо Владислава Ваната, то він пояснив свій невихід на заміну рішенням тренера, який в останній момент передумав його випускати. Наставник каталонців також підтвердив, що не має претензій до нападника.