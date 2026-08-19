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Кравець дав пораду Ванату та Циганкову після скандального матчу Жирони

Денис Іваненко — 19 серпня 2026, 17:37
Кравець дав пораду Ванату та Циганкову після скандального матчу Жирони
Артем Кравець
Соцмережі

Колишній футболіст київського Динамо Артем Кравець висловився про Віктора Циганкова та Владислава Ваната після невиходу українців на поле в матчі Жирони проти Леганеса.

Своїми думками він поділився на власному ютуб-каналі.

Після цього поєдинку українці опинились в епіцентрі скандалу через начебто відмову виходити на заміну. Згодом стало відомо, що вінгер дійсно влаштував демарш, а до форварда у каталонського клубу немає претензій.

Кравець заявив, що в цій ситуації підтримує земляків. При цьому він дав пораду їм вирішити всі проблеми всередині колективу.

"Нам донесли, що Циганков відмовився виходити на поле з лави запасних. Але так само Віктор пояснив у своїх соцмережах, що коли прийде час, він про все розкаже. Я в цій ситуації стану на сторону наших українців. Навіть, якщо будуть якісь спірні моменти, я все одно буду на їхній стороні.

Думаю, що все може бути не так просто. Я сподіваюсь, що хлопці вирішать ці питання. Якщо ж вони залишаться в клубі, дам хлопцям пораду: не треба влаштовувати конфлікти. Вам треба грати, вам це потрібно. Просто грайте, нехай у Сегунді, щоб вам хто не казав. Просто продовжуйте робити свою роботу", – сказав Кравець.

Зазначимо, що після гри іспанські ЗМІ повідомили про бійку в роздягальні Жирони за участі Віктора Циганкова. Сам клуб заборонив йому спілкуватись із пресою.

Щодо Владислава Ваната, то він пояснив свій невихід на заміну рішенням тренера, який в останній момент передумав його випускати. Наставник каталонців також підтвердив, що не має претензій до нападника.

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