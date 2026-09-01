Я це вже бачив: ексфорвард Динамо оцінив провальну гру Суркіса

Колишній форвард київського Динамо Артем Кравець висловився про провальний виступ В'ячеслава Суркіса в останньому матчі киян в УПЛ проти Буковини.

Своєю думкою він поділився на власному Ютуб-каналі.

Він зізнався, що такі помилки 20-річного голкіпера його не здивували. Кравець пригадав погану гру молодого воротаря у поєдинку юнацьких команд U-19 Динамо та Вереса, у якому допустився кількох фатальних помилок.

"Звичайно, всім зрозуміло, що найголовніші помилки зробив молодий голкіпер Динамо В'ячеслав Суркіс, привізши собі по факту три м'ячі, один з яких не зарахували. І ви знаєте, я бачив уже до цього, як В'ячеслав Суркіс, граючи за команду U-19, припускався схожих помилок. Я це бачив, тому для мене це не новина. І скажу відверто: я не бажав цього взагалі, не подумайте, але я цього очікував якоюсь мірою, тому що я це вже бачив", – сказав екснападник "біло-синіх".

Нагадаємо, що Суркіс-молодший привіз два голи у власні ворота у грі проти чернівецького клубу, який сенсаційно розгромив киян із рахунком 3:0.

Раніше Кравець відреагував на поразку динамівців та післяматчеві слова головного тренера команди Ігоря Костюка.

Також гру Суркіса оцінив колишній голкіпер Юрій Вірт. А от Олександр Алієв і Йожеф Сабо розкритикували столичний клуб.