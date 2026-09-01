Не вдалося достукатися до партнерів: Ярмоленко – про поразку від Буковини в УПЛ
Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував поразку від Буковини (0:3) в Українській Прем'єр-лізі.
Про це він розповів в Інстаграм.
Ярмоленко попросив вибачення в уболівальників за розчарування від результату та гри гравців Динамо.
"Хочу попросити вибачення у наших уболівальників. Мені дуже соромно за сьогоднішню гру. Я розумію ваше розчарування, вашу злість і біль від такого результату.
Я беру на себе відповідальність за результат та свою гру. Мені не вдалося достукатися до партнерів і донести до них, наскільки важливою була для нас ця гра.
Ми не показали того характеру, самовіддачі та рівня, яких ви від нас очікуєте Сьогодні ми вас підвели. Вибачте", – написав Ярмоленко.
Востаннє в УПЛ Динамо програвало з різницею у три м'ячі ще у вересні 2022 року, тоді кияни поступилися Дніпру-1 (0:3).
Наразі в активі "біло-синіх" шість очок, після перемог у матчах проти Вереса (2:1) та Колоса (2:1). Кияни наразі посідають шосте місце у турнірній таблиці першості.