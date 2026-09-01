Не вдалося достукатися до партнерів: Ярмоленко – про поразку від Буковини в УПЛ

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував поразку від Буковини (0:3) в Українській Прем'єр-лізі.

Про це він розповів в Інстаграм.

Ярмоленко попросив вибачення в уболівальників за розчарування від результату та гри гравців Динамо.

"Хочу попросити вибачення у наших уболівальників. Мені дуже соромно за сьогоднішню гру. Я розумію ваше розчарування, вашу злість і біль від такого результату.

Я беру на себе відповідальність за результат та свою гру. Мені не вдалося достукатися до партнерів і донести до них, наскільки важливою була для нас ця гра.

Ми не показали того характеру, самовіддачі та рівня, яких ви від нас очікуєте Сьогодні ми вас підвели. Вибачте", – написав Ярмоленко.