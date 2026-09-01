Від золотих медалей до захисту дисертацій: українські спортсмени, які були чемпіонами у навчанні

У суспільстві вже давно існує стереотип про те, що професійний спорт вимагає повної самопожертви, тоді як навчання у цей час відходить на другий план. Однак в історії є чимало яскравих прикладів, коли спортсмени виборювали золоті нагороди та паралельно дистанційно навчалися у школі, складали в університеті сесію та навіть знаходили час на здобуття наукових ступенів.

"Чемпіон" виділив декілька прикладів таких атлетів-відмінників.

Одним із успішних здобувачів освіти є колишній капітан донецького Шахтаря Тарас Степаненко. Екслідер збірної України закінчив школу із золотою медаллю, а згодом отримав вищу освіту в Запорізькому національному технічному університеті.

Тарас Степаненко УАФ

"Його батьки не хотіли, щоб він грав у футбол. Так вийшло, що у дитячі роки Тарас був дуже талановитий, гарно вчився та відповідально ставився до тренувань. І, до речі, закінчив школу із золотою медаллю. Тому його батьки і вважали, що тренування повинно бути один, максимум два рази на тиждень, а весь інший час треба йому витрачати на навчання. Проте ми сіли разом із ними, поговорили і знайшли компроміс", – пригадував перший тренер ексгравця Олег Вєтров.

Навчання не завадило йому побудувати успішну футбольну кар'єру, а його здобутки у цьому виді спорту говорять самі за себе – 10 разів ставав чемпіоном України, 9 разів тріумфував у Кубку та 7 разів у Суперкубку країни. Усі трофеї завоював у складі "гірників", яким віддав 15 років своєї кар'єри.

Також у список футболістів-відмінників входить ексфорвард київського Динамо та збірної України Артем Кравець. Він теж успішно закінчив навчання у школі, повісивши на свою шию золоту медаль.

Артем Кравець fcdynamo.com

"Він не був основним гравцем у нашому віці. Однак Артем закінчив школу із золотою медаллю. У нього дуже розумна голова. Багато в чому завдяки цьому він досяг високого рівня професіоналізму", – розповідав його колишній партнер по Динамо Олексій Довгий.

У світі українського тенісу також не без розумниць. У травні 2026-го друга ракетка України Марта Костюк похизувалася дипломом Harvard Business School.

У своїх соцмережах вона опублікувала фото у фірмовому мерчі Гарварду з дипломом у руках. Як виявилося, ще у 2025 році Костюк брала участь у програмі Crossover Into Business для професійних спортсменів.

Марта Костюк instagram.com/martakostyuk

"Отже, це нарешті дійшло до мене. У минулому році я була частиною програми Crossover Into Business від Гарвардської бізнес-школи для професійних спортсменів. Було весело вийти за межі тенісного світу на деякий час і зустрітися з людьми з абсолютно різних історій. Все ще дуже пишаюся цим", – писала тенісистка.

Відзначимо, що мова йде не про повноцінну багаторічну освіту в університеті, а про спеціальну бізнес-програму Гарвардської школи для професійних спортсменів, де учасники знайомляться з основами бізнесу, менеджменту та роботи поза межами спорту.

Судячи з дати на дипломі, програму Костюк завершила ще у 2025 році, а тепер лише навесні 2026-го отримала документ.

Українські боксери також здобувають не лише чемпіонські пояси, а й наукові ступені. Навесні 2025-го колишній абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик успішно захистив дисертацію в Харківському національному університеті внутрішніх справ за спеціальністю "Право", з якою здобув ступінь доктора філософії.

Олександр Усик на захисті дисертації

"Дисертаційну роботу присвячено визначенню сутності та розкриттю особливостей адміністративно-правового забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту, а також розробленню теоретичних і практичних пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення адміністративного законодавства у відповідній сфері", – йшлося в анотації до дисертації відомого боксера.

Нагадаємо, що цей захист Олександра не оминули у науковій спільноті. Боксера критикували через те, що його дисертація має ознаки фальсифікації джерел інформації, а також звинувачували в академічному шахрайстві. Однак з часом ці гучні розмови стихли.

Усик поповнив список українських боксерів, які захистили дисертації. Раніше це зробив Володимир Кличко. "Доктор Сталевий Молот" навчався у Броварському училищі олімпійського резерву, після чого здобув вищу освіту у Переяслав-Хмельницькому педагогічному інституті (нині – Університет Григорія Сковороди в Переяславі), де навчався за напрямом фізичного виховання і спорту.

А згодом Кличко-молодший продовжив наукову діяльність в аспірантурі Київського національного університету фізичного виховання і спорту. У 2001 році він успішно захистив дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання і спорту.

Володимир та Віталій Кличко Фейсбук Віталія Кличка

Він доєднався до старшого брата Віталія Кличка, який у 2000-му році захистив дисертацію в Національному університеті фізичного виховання і спорту України на тему методики визначення здібностей боксерів у системі багатоетапного спортивного відбору.

Також серед відомих кандидатів наук є гімнаст Олег Верняєв, легкоатлетка Наталія Добринська, боксер Денис Берінчик, гімнастка Катерина Серебрянська, плавець Денис Силантьєв.

Звісно, це лише кілька яскравих історій із-поміж багатьох. В українському спорті є чимало спортсменів, які серйозно ставилися до навчання, здобували вищу освіту, опановували нові професії та навіть захищали дисертації.

Історії українських спортсменів-відмінників – це ще одне нагадування про те, що не обов'язково потрібно жертвувати навчанням заради успішної спортивної кар'єри, адже ці дві дороги можна пройти водночас.