Ви – ганьба всього Динамо: Алієв відреагував на розгромну поразку киян в УПЛ

Колишній півзахисник київського Динамо Олександр Алієв прокоментував поразку від Буковини (0:3) в Українській Прем'єр-лізі.

Про це він розповів в Інстаграм.

"Лишається тільки на*****тися після цього підара********го матчу, який показує Динамо. Мені лише двох людей шкода – Ярмоленка і Буяльського. А ви, футболістики, які там граєте… Один грає не для вболівальників. А для кого ти граєш? Синку, ти, б****ь, ще по м'ячу толком не вдарив, а вже розповідаєш "а ви там граєте. Ви що творите? Ви ганьбите Динамо, ви ганьбите нас ветеранів. Ви що, знущаєтесь чи що? Вам так похеру на цей клуб?", – сказав футболіст.

Алієв звернувся до президента клубу Ігорю Суркісу з проханням навести порядок.

"Михалич, так ти розберися, мабуть, з чимось. Це сором, на вас дивитися неможливо. Ви – ганьба всього Динамо" Київ", – підсумував Алієв.

Востаннє в УПЛ Динамо програвало з різницею у три м'ячі ще у вересні 2022 року, тоді кияни поступилися Дніпру-1 (0:3).

Наразі в активі "біло-синіх" шість очок, після перемог у матчах проти Вереса (2:1) та Колоса (2:1). Кияни наразі посідають шосте місце у турнірній таблиці першості.