Припустилися прикрих помилок: тренер Динамо – про поразку від Буковини

Головний тренер Динамо Ігор Костюк пояснив поразку від Буковини (0:3) у матчі 4-го туру чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Суперник нічим не здивував – ми припустилися прикрих помилок. У першому таймі створювали моменти, мали перевагу. Буковина впродовж цього відрізка більше нічого не створила, але ми не змогли забити м'яч і зрівняти рахунок. Команда домінувала, але знову прикра помилка… Не вдалося реалізувати власні моменти. Швидкі переходи опонентів, на яких наголошували, зробили свою справу", – пояснив фахівець.

Також тренер пояснив заміну В'ячеслава Суркіса після другого голу.

"В'ячеслав попросив заміну – психологічно він відчував, що це необхідно в такий момент. Тому ми пішли назустріч", – пояснив Костюк.

Востаннє в УПЛ Динамо програвало з різницею у три м'ячі ще у вересні 2022 року, тоді кияни поступилися Дніпру-1 (0:3).

Наразі в активі "біло-синіх" шість очок, після перемог у матчах проти Вереса (2:1) та Колоса (2:1). Кияни наразі посідають шосте місце у турнірній таблиці першості.