Прізвище дуже сильно на нього тисне: Вірт оцінив провальну гру голкіпера Динамо Суркіса

Колишній голкіпер Юрій Вірт висловився про провальну гру воротаря київського Динамо В'ячеслава Суркіса у поєдинку 4-го туру УПЛ-2026/27 проти чернівецької Буковини.

Його цитує Tribuna.

20-річний футболіст "привіз" два голи у свої ворота, а кияни зазнали розгрому 0:3. Вірт вважає, що Суркіс правильно вчинив, коли попросив заміну.

"Звичайно, прикрі помилки молодого голкіпера. Якби це було на тренуванні – я впевнений, що він 10 з 10 ловив би ті удари чи грав на виходах. Друге – в плані того, що психологічний стан голкіпера. Напевно, він на сьогоднішній день багато переживає, виходить і має такий маленький мандраж, щоб не помилитися. Ми прекрасно розуміємо, що прізвище дуже сильно на нього тисне, спільнота – багато критики зараз у його бік, і психологічний стан, напевно, не найкращий. Тому, напевно, він правильно зробив, що сам попросив заміну. Напевно, вона напрошувалася вже в перерві, тому що дійсно допустив прикрі помилки", – сказав Вірт.

Екстренер тернопільської Ниви заговорив про його різкий перехід із дитячого футболу до команди, яка ставить максимальні цілі. Вірт зазначив, що Суркісу, який володіє хорошими воротарськими даними, потрібно ще зміцніти та пограти у колективі, який виступає рангом нижче, ніж в УПЛ.

Вірт припустив, що В'ячеславу, можливо, потрібно набратися досвіду у Першій лізі, де він би отримав ігрову практику, а вже після цього замахнутися на роль основного голкіпера киян.

"19-20 років його футбольна кар'єра, тільки починається, і він потрапляє під такі максимальні задачі. Такий перехід, мені так здається, відбувся зарано. В психологічному плані йому важко. По-перше, команда Динамо, і все-таки прекрасно розуміємо: прізвище Суркіс – усі будуть тиснути, не дай Бог пропустить – критики буде дуже багато. З тим тиском, напевно, трохи він не впорався. Треба зараз перезавантажуватися, думати, бо я розумію, що є тренери, які будуть працювати в плані психології, підтримувати, з усіма буває, і знову треба включатися в роботу, викидати це все в сторону", – заявив Вірт.

Кияни після такого провалу отримали порцію критики від колишнього футболіста клубу Олександра Алієва. А от ексфорвард "біло-синіх" Олег Саленко запевнив, що Суркіс захищатиме володіння Динамо вже у наступному матчі проти черкаського ЛНЗ (6 вересня о 13:00).

Після поєдинку головний тренер динамівців Ігор Костюк спробував пояснити поразку своїх підопічних.

Додамо, що Суркіс-молодший виступає за першу команду киян із літа 2026-го, провівши вже 8 ігор (8 пропущених голів та 3 "сухі" матчі).

Динамо після 4-х турів посідає 6-те місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 6 балів. Щоправда, у киян ще є одна гра в запасі, яку вони перенесли раніше через виступи у єврокубках. Лідерство одноосібно утримують львівські Карпати (10 пунктів).