Шевченка не буду ставити: ексфорвард Динамо назвав свого найсильнішого партнера по нападу

Колишній футболіст збірної України Артем Кравець розповів, кого вважає найсильнішим форвардом, з яким ділив одну роздягальню.

Його слова передає On-side.

Під час подкасту він виділив експартнера по Штутгарту. Уродженець Кам'янського також згадав Андрія Шевченка та пояснив, чому не поставив того на перше місце.

"Нехай буде Тімо Вернер, хоча він такий, тугуватий, я з нього сміявся. Я, коли з ним конкурував у Штутгарті, він був прямолінійний, твердолобий. Типу от такий просто прямо бігти, але швидкість. І потім по кар'єрі, мені здається, що вона прям в нього теж дуже крута вийшла. Шевченка не буду ставити, тому що коли я з ним грав, він був уже все ж таки не на тому рівні, коли отримував "Золотий м'яч". Звичайно, по кар'єрі він поза конкуренцією, тут без шансів", – сказав Кравець.

Зазначимо, що Вернер є вихованцем Штутгарта, після чого виступав також за Лейпциг, Челсі та Тоттенгем. Наразі 30-річний нападник грає за американський Сан-Хосе Ерсквейкс.

За національну збірну Німеччини провів 57 поєдинків. У них форвард забив 24 голи та віддав шість асистів.