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Змінено час початку матчу УПЛ Динамо – ЛНЗ

Софія Кулай — 1 вересня 2026, 18:41
Змінено час початку матчу УПЛ Динамо – ЛНЗ
Динамо – ЛНЗ: час матчу змінено
fcdynamo.com

Про це повідомляє сайт киян.

Поєдинок розпочнеться у неділю, 6 вересня, о 13:00 на стадіоні імені Валерія Лобановського. Хоча попередньо протистояння повинне було стартувати о 18:00.

Це буде зустріч 6-ї та 11-ї команд турнірної таблиці першості. Різниця між клубами у 2 очки – 6 проти 4-х балів у команди Віталія Пономарьова.

У минулому турі Динамо зазнало несподіваного розгрому від чернівецької Буковини (0:3), тоді як ЛНЗ також мінімально поступилося рівненському Вересу (0:1).

Раніше Олександр Алієв розкритикував киян після поразки від підопічних Сергія Шищенка.

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