Змінено час початку матчу УПЛ Динамо – ЛНЗ

Змінено час початку матчу 5-го туру УПЛ-2026/27 між київським Динамо та черкаським ЛНЗ, враховуючи питання безпеки.

Про це повідомляє сайт киян.

Поєдинок розпочнеться у неділю, 6 вересня, о 13:00 на стадіоні імені Валерія Лобановського. Хоча попередньо протистояння повинне було стартувати о 18:00.

Це буде зустріч 6-ї та 11-ї команд турнірної таблиці першості. Різниця між клубами у 2 очки – 6 проти 4-х балів у команди Віталія Пономарьова.

У минулому турі Динамо зазнало несподіваного розгрому від чернівецької Буковини (0:3), тоді як ЛНЗ також мінімально поступилося рівненському Вересу (0:1).

Раніше Олександр Алієв розкритикував киян після поразки від підопічних Сергія Шищенка.