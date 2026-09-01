Немає Динамо, все: Сабо – про поразку киян у матчі з Буковиною

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо розкритикував головного тренера киян Ігоря Костюка за поразку від Буковини (0:3) у 4 турі УПЛ.

Його слова передає 24 канал.

"Немає Динамо, все. Костюк — безхарактерний чоловік. Якщо в людини немає характеру, то це вже не зміниш. Ну слабенький він тренер. Я не його критикую, а його роботу — він не здатен працювати з першою командою", – сказав Сабо.

Також фахівець звернув увагу на проблеми у складі Динамо та відсутність якісної середньої лінії:

"У Динамо немає середньої лінії. З такими футболістами хіба можна щось виграти?". Зазначимо, що в турнірній таблиці УПЛ Динамо посідає шосте місце, маючи шість очок після трьох ігор. Це перша поразка команди в чемпіонаті України в новому сезоні. Буковина, яка востаннє виступала в елітному дивізіоні ще в сезоні-1993/94 років, посідає восьме місце з п'ятьма балами після чотирьох ігор". – підсумував тренер.

Зазначимо, що київське Динамо в турнірній таблиці УПЛ після чотирьох турів посідає шосте місце. "Біло-сині" мають у своєму активі шість очок і гру в запасі.