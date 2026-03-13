Арбітри матчу Полісся – Динамо пройдуть перевірку на детекторі брехні – ТаТоТаке

Головний арбітр матчу 19-го туру УПЛ Полісся – Динамо Микола Балакін та суддя ВАР Денис Шурман першими пройдуть перевірку на поліграфі після заяв керівництва УАФ щодо якості арбітражу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За потреби перевірку на детекторі брехні також пройде асистент ВАР Семен Шлончак.

Напередодні президент УАФ Андрій Шевченко повідомив про відкриття службових розслідувань щодо окремих суддів та представників комітетів через рівень арбітражу в 19-турі української першості.

Зауважимо, що Балакін, як і жоден з вище зазначених арбітрів, не отримав призначення на поєдинки 20-го туру Української Прем'єр-ліги.

Раніше до рішень рефері у поєдинку між Поліссям та Динамо висловлювали претензії президент киян Ігор Суркіс, президент житомирського клубу Геннадій Буткевич, а також Олександр Денисов, Геннадій Буткевич, Олександр Хацкевич, Руслан Ротань, Володимир Загурський і навіть Олександр Усик.