Епіцентр – Полісся: прогноз букмекерів на матч 28 туру УПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 28 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Епіцентр вдома прийматиме Полісся.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,41. Натомість на звитягу господарів можна поставити з коефіцієнтом 8,50, на нічию – 4,50.

Поєдинок відбудеться 12 травня в Києві на стадіоні "Лівий Берег". Стартовий свисток має пролунати о 15:30.

Востаннє команди грали між собою 23 листопада 2025 року. Тоді вони не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 0:0.

Зазначимо, що наразі Епіцентр посідає дванадцяте місце в турнірній таблиці, а Полісся – друге. Вони мають у своєму активі 27 і 55 очок відповідно.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.