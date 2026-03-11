Українська правда
Балакін не отримав призначення на 20 тур УПЛ після скандального матчу Полісся – Динамо

Олександр Булава — 11 березня 2026, 18:59
Український арбітр Микола Балакін не отримав призначення на 20 тур Української Прем'єр-ліги після скандального матчу Полісся – Динамо.

Про це повідомляє УАФ.

Суддівські призначення на 20 тур УПЛ:

13 березня, п'ятниця

Полтава – Карпати – Олександр Кальонов

Динамо – Оболонь – Олександр Афанасьєв

14 березня, субота

ЛНЗ – Олександрія – Роман Блавацький

Кудрівка – Верес – Софія Причина

Полісся – Кривбас – Дмитро Панчишин

15 березня, неділя

Епіцентр – Рух – Олександр Солов'ян

Колос – Зоря – Володимир Новохатній

Шахтар – Металіст 1925 – Віталій Романов

Нагадаємо, що у центральному матчі 19-го туру УПЛ Динамо здобуло виїзну перемогу з рахунком 2:1. Свою незгоду з арбітражем висловили головний тренер "вовків" Руслан Ротань та власник житомирського клубу Геннадій Буткевич.

Натомість президент УАФ Андрій Шевченко, який був присутній на поєдинку, повідомив про початок службового розслідування щодо деяких арбітрів і представників комітету.

