Металіст 1925 обіграв Сістерс, а Полісся здолало Ладомир у 8 турі жіночої Вищої ліги

У вівторок, 12 травня, відбулися три матчі 8 туру 2 етапу жіночого чемпіонату України з футболу.

У Чемпіонській групі Металіст 1925 здобув мінімальну перемогу над одеськими Сістерс. Долю протистояння вирішив єдиний гол, забитий Андрухів на 26-й хвилині зустрічі. Попри всі намагання одеситок відігратися, харківська команда втримала переможний результат до фінального свистка.

Тим часом у групі вибування житомирське Полісся вибороло вольову перемогу над Ладомиром. Гості першими відкрили рахунок завдяки точному удару Савкіної всередині першого тайму, проте ще до перерви Мущенська відновила паритет. У другій половині зустрічі Серемчук вивела господинь уперед, принісши житомирянкам три очки.

Чемпіонат України-2025/26, жінки

8 тур, 12 травня

Чемпіонська група

Металіст 1925 – Сістерс Одеса 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 26 Андрухів

Група вибування

Полісся – Ладомир 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 15 Савкіна, 1:1 – 36 Мущенська, 2:1 – 60 Серемчук

Нагадаємо, що в межах 6 туру жіночої Вищої ліги Колос та Сістерс Одеса розписали мирову, а Пантери розгромили Ладомир.

Також Металіст 1925 достроково став чемпіоном України з футболу серед жінок.