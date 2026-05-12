Металіст 1925 обіграв Сістерс, а Полісся здолало Ладомир у 8 турі жіночої Вищої ліги
У вівторок, 12 травня, відбулися три матчі 8 туру 2 етапу жіночого чемпіонату України з футболу.
У Чемпіонській групі Металіст 1925 здобув мінімальну перемогу над одеськими Сістерс. Долю протистояння вирішив єдиний гол, забитий Андрухів на 26-й хвилині зустрічі. Попри всі намагання одеситок відігратися, харківська команда втримала переможний результат до фінального свистка.
Тим часом у групі вибування житомирське Полісся вибороло вольову перемогу над Ладомиром. Гості першими відкрили рахунок завдяки точному удару Савкіної всередині першого тайму, проте ще до перерви Мущенська відновила паритет. У другій половині зустрічі Серемчук вивела господинь уперед, принісши житомирянкам три очки.
Чемпіонат України-2025/26, жінки
8 тур, 12 травня
Чемпіонська група
Металіст 1925 – Сістерс Одеса 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 26 Андрухів
Група вибування
Полісся – Ладомир 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 15 Савкіна, 1:1 – 36 Мущенська, 2:1 – 60 Серемчук
Нагадаємо, що в межах 6 туру жіночої Вищої ліги Колос та Сістерс Одеса розписали мирову, а Пантери розгромили Ладомир.
Також Металіст 1925 достроково став чемпіоном України з футболу серед жінок.