Стали відомі склади на матч 28 туру УПЛ Епіцентр – Полісся

Тренерські штаби Епіцентра та Полісся визначилися зі стартовими складами команд на матч 28 туру УПЛ, який відбудеться у вівторок, 12 травня, у Тернополі (початок – о 15:30 за київським часом).

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Склади команд:

Епіцентр: Федотов, Григоращук, Ніл, Ліповуз, Климець, Запорожець, Себеріо, Кирюханцев, Лучкевич, Сіфуентес, Сидун

Полісся: Бущан, Михайліченко, Сарапій, Краснічі, Майсурадзе, Бабенко, Федор, Андрієвський, Брагару, Гуцуляк, Гайдучик

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,41. Натомість на звитягу господарів можна поставити з коефіцієнтом 8,50, на нічию – 4,50.

