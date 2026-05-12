Епіцентр – Полісся. Коли та де дивитися матч 28 туру УПЛ

У вівторок, 12 травня, відбудеться матч 28-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому Епіцентр прийматиме Полісся.

Поєдинок на стадіоні "Арена Лівий Берег" у Київській області розпочнеться о 15:30 за київським часом. Зустріч розсудить арбітр Олександр Афанасьєв із Харкова.

Матч Епіцентр – Полісся можна буде переглянути на каналі УПЛ ТБ, який, зокрема, доступний на OTT-платформі MEGOGO.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,41. Натомість на звитягу господарів можна поставити з коефіцієнтом 8,50, на нічию – 4,50.

У першому колі зустріч суперників не визначила переможця і завершилася внічию 0:0.

Житомирське Полісся веде боротьбу за срібні нагороди. Наразі команда Руслана Ротаня посідає друге місце, випереджаючи ЛНЗ на один бал. Епіцентр із 27 очками йде 11-м.

