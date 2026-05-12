Фініш у стилі Boxing Day: останній шанс Олександрії та гонитва за сріблом у 28 турі УПЛ

Після дводенної паузи стартує 28-й тур УПЛ. Шалений темп фінішу чемпіонату нагадав знаменитий Boxing Day в Англійській Прем'єр-лізі. Напружений графік створює передумови для несподіваних результатів і втрати очок фаворитами.

"Чемпіон" підготував традиційне прев'ю 28-го туру УПЛ, визначивши головні інтриги.

Вівторок, 12 травня

13:00. Олександрія – Зоря

15:30. Епіцентр – Полісся

18:00. Верес – Кривбас

18:00. Металіст 1925 – Карпати

Середа, 13 травня

13:00. Кудрівка – Рух

15:30. Динамо – Колос

18:00. ЛНЗ – Полтава

18:00. Шахтар – Оболонь

Останній шанс Олександрії

Команда Володимира Шарана все ще зберігає теоретичні шанси на порятунок. "Містянам" необхідно набрати максимум очок у трьох останніх матчах, щоб зачепитися за місце в зоні перехідних матчів. Крім того, Олександрії потрібно сподіватися на втрату залікових балів прямих конкурентів – Руху та Кудрівки.

У 28-му турі "жовто-чорні" прийматимуть Зорю, яка отримала завдання від керівництва клубу завершити чемпіонат якомога вище. Вболівальникам Олександрії додає оптимізму гра команди в попередньому турі проти Полісся (1:2), де попри поразку підопічні Шарана нав'язали боротьбу фавориту. У першому колі "містяни" створили проблеми Зорі (2:2), взявши один бал на виїзді.

У разі поразки або нічиєї Олександрія приєднається до Полтави та попрощається з УПЛ, де незмінно грала упродовж 11 сезонів, здобувши срібні та бронзові нагороди.

Епіцентр може створити проблеми Поліссю

У першому колі дебютант УПЛ несподівано зіграв внічию з Поліссям (0:0) у Житомирі. Команда Сергія Нагорняка неодноразово створювала проблеми фаворитам.

Житомирські "вовки" ведуть боротьбу з ЛНЗ за друге місце в УПЛ. Відрив від "фіолетових" становить лише одне очко, а тому підопічних Руслана Ротаня влаштує тільки перемога.

Втім, Епіцентр теж не збирається втрачати дорогоцінні очки, адже команда ще не гарантувала собі місце поза зоною перехідних матчів.

Кривбас зіграє проти Вереса без лідера атак

Криворіжці цілком могли б претендувати на звання головного відкриття чемпіонату, якби не втрата очок з командами з нижньої частини таблиці. Дещо схожа ситуація із Вересом, який навесні ніяк не може знайти свою гру.

До Рівного Кривбас приїде без лідера атак – Глейкера Мендози, який через перебір жовтих карток пропустить поєдинок. У листопаді 2025 року суперники зіграли бойову нічию (2:2), коли гравці Вереса зуміли відігратися після 0:2. Чи вистачить запалу підопічним Олега Шандрука на один із останніх матчів чемпіонату – велике питання.

Карпати прагнуть реваншу над Металістом 1925

Перед початком чемпіонату обидва колективи ставили амбітне завдання поборотися за місце в єврокубках. Найближчими до мети були харків'яни, які втратили шанси на подіум після поразки від Полісся (0:1).

У попередньому турі завершилася восьмиматчева безпрограшна серія Карпат. За відсутності Бакукара Фаала та Бруніньйо львів'яни програли Кривбасу (0:1).

Натомість Металіст 1925 втратив перемогу над Зорею (1:1) на останніх хвилинах матчу.

Команда Франа Фернандеса спробує взяти реванш у "жовто-синіх" за поразку в першому колі (1:2) та розпочати нову безпрограшну серію.

Кудрівка у битві за виживання з Рухом

Один з ключових поєдинків туру відбудеться у Рівному, де Кудрівка прийматиме Рух. Наразі обидві команди перебувають у зоні перехідних матчів.

У весняній частині чемпіонату команда з Чернігівщини виграла лише один матч, через що Василя Баранова на тренерському містку замінив Олександр Протченко. Дебют молодого фахівця дещо зіпсувала поразка від Колоса (0:1), хоча Кудрівці не відмовиш у бійцівських якостях.

Динамо проти незручного Колоса

Центральним поєдинком туру стане гра у Києві, де Динамо прийматиме Колос. Команда Руслана Костишина не програє вже вісім матчів поспіль.

А от Динамо ніяк не може оговтатися після поразки в Класичному від Шахтаря (1:2). У попередньому турі "біло-сині" не змогли взяти три очки в Черкасах (0:0). Після поєдинку Ігор Костюк скаржився на якість газону, яка завадила демонструвати швидкий футбол.

У Києві поле відповідатиме всім вимогам тренерського штабу киян та не заважатиме реалізовувати план на матч. У першому колі Динамо програло Колосу 1:2, а тому "біло-сині" прагнутимуть здобути реванш.

ЛНЗ у гонитві за Поліссям

Черкаська команда у 28-му турі зустрінеться з Полтавою, яка в минулому турі остаточно попрощалася з УПЛ. Загалом календар останніх трьох матчів є сприятливим для ЛНЗ.

У матчі з головним аутсайдером ліги "фіолетові" повинні здобути перемогу та розраховувати на втрату очок Поліссям. У такому випадку підопічні Віталія Пономарьова повернуться на друге місце.

Оболонь спробує засмутити чемпіона

У попередньому турі Шахтар оформив 16-те чемпіонство, забезпечивши спокійний фініш турніру. У трьох останніх матчах чемпіонату Арда Туран може перевірити резервістів, зробивши велику ротацію.

Оболонь востаннє перемагала ще 1 березня, коли мінімально здолала Рух (1:0). "Пивоварам", на відміну від "гірників", не позаздриш, адже їх ще очікують поєдинки проти Колоса та ЛНЗ. У цих матчах підопічним Олександра Антоненка потрібно буде компенсувати попередні втрати очок.