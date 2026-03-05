Українська правда
Сергій Шаховець — 5 березня 2026, 19:00
ФК Динамо Київ
Момент істини для Динамо і Полісся, що очікує на кризові Карпати та ЛНЗ: прев'ю 19 туру УПЛ

Весняна частина Української Прем'єр-ліги набирає обертів. В турнірній таблиці вже змінився лідер, а боротьба за єврокубки ще більше загострилася.

"Чемпіон" анонсує 19-й тур УПЛ і пропонує ознайомитись з протистояннями, що на нас очікують.

П'ятниця, 6 березня

  • 13:00 Олександрія – Шахтар

Субота, 7 березня

  • 13:00 Епіцентр – Колос
  • 15:30 Оболонь – Кривбас

Неділя, 8 березня

  • 13:00 Зоря – Полтава
  • 15:30 Карпати – Кудрівка
  • 18:00 Полісся – Динамо

Понеділок, 9 березня

  • 15:30 Рух – Металіст 1925
  • 18:00 Верес – ЛНЗ

Хто врятує "рядового Нестеренка"?

Матч срібного та бронзового призера за інших обставин міг стати центральним у 19 турі, але нині Олександрія і Шахтар вирішують діаметрально протилежні завдання. Донеччани після поразки ЛНЗ одноосібно очолили чемпіонську гонку і в матчі з аутсайдером намагатимуться набрати максимум.

ФК Шахтар

А от для "містян" кожне очко на вагу "золота". Після програшу Металісту 1925 (0:1) та технічної поразки в скасованому поєдинку з Оболонню (0:3), підопічним Нестеренкам потрібно вигризати очки навіть в матчах з фаворитами. Чергова поразка наблизить Олександрію до Першої ліги, а її головного тренера до відставки. На користь "містян" може зіграти той факт, що "гірники" думками будуть на матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій проти Леха.

Кирило Нестеренко
Кирило Нестеренко
НК Верес

Полісся Ротаня проекзаменує "дитячий садок" Костюка

Справді центральним матчем туру стане битва в Житомирі між місцевим Поліссям та Динамо. "Біло-сині" гратимуть після кубкової перемоги над Інгульцем (2:0), де Ігор Костюк зробив значну ротацію складу.

У першому колі Динамо розгромило Полісся з рахунком 4:1, тож "вовки" матимуть додаткову мотивацію на реванш. Родзинкою поєдинку стане протистояння забивних форвардів обох команд – Гайдучика (8 забитих голів) та Пономаренка (5 голів). Обоє нападників вже стукаються у двері збірної, а битва в Житомирі може допомогти їм наблизитися до мрії.

ФК Динамо

Молодь Ігоря Костюка у весняній частині ще не зустрічалася з командами з верхньої частини таблиці. Натомість Полісся обіграло амбітний Колос (2:0) та "зимового чемпіона" УПЛ ЛНЗ (3:1). Новий тренер "біло-синіх" продовжує довіряти своїм вихованцям з U-19, залишаючи на лаві запасних вчорашніх лідерів – Ярмоленка та Буяльського. Та чи вистачить молодого запалу динамівських зірочок, щоб перемогти потужне Полісся Ротаня?

Нестримний Кривбас та безпорадні Карпати

Команда вчорашніх "ноунеймів" Патріка ван Леувена продовжує дивувати своїми результатами. Навіть втрата лідерів Твердохліба та Микитишина не вплинула на "червоно-чорних". У 19 турі криворіжці зіграють проти Оболоні, яка після перемоги над Рухом (1:0) та Олександрією спокійніше почувається в турнірній таблиці.

ФК Кривбас

А от кому не позаздриш, так це тренеру Карпат Франу Фернандесу. Іспанський фахівець програв два свої дебютні матчі в УПЛ. Попереду зустріч з Кудрівкою, яка взимку значно посилилася та не збирається покидати еліту. Та чи зможе Фернандес закрити рот скептикам – дізнаємося найближчої суботи.

Криза ЛНЗ, Металіст 1925 їде до Львова за трьома очками

Поразка від Полісся суттєво вдарила по чемпіонським амбіціям ЛНЗ. Виліт з Кубку України від першолігової Буковини залишив ще більше питань. У 19-му турі команда Віталія Пономарьова зіграє у Рівному проти Вереса, який теж не збирається влаштовувати аукціон небувалої щедрості та роздавати очки. У разі поразки черкасці можуть продовжити падіння сходами турнірної таблиці.

ФК ЛНЗ

Третій представник УПЛ в Кубку України харківський Металіст 1925 у 19 турі зіграє проти Руха. Львів'яни після зимового розпродажу лідерів не можуть оговтатися та наразі виглядають безпорадними. Команда Младена Бартуловича не програє вже п'ять матчів поспіль. Навряд чи "жовто-сині" збираються завершити свою серію у Львові.

Середняки проти аутсайдерів

Симпатична команда Віктора Скрипника забуксувала на старті весняної частини чемпіонату. Втрачена перемога з Кудрівкою (2:2) та поразка Кривбасу (1:3) – це не ті результати, які розраховували побачити керівники клубу. Матч проти головного аутсайдера УПЛ може повернути впевненість футболістам Зорі, які, видно, остаточно вибули з боротьби за єврокубки.

ФК Епіцентр

Епіцентр ніколи не дає сумувати своїм вболівальникам. Команда Сергія Нагорняка за грою заслуговує на вище місце в турнірній таблиці, якби не "закляття" рідних стін. У 8 домашніх матчах Епіцентр зазнав 7 поразок та одну гру звів до нічиєї. А от Колос доволі впевнено почувається в гостях. Команда Костишина здобула чотири виїзні перемоги в чемпіонаті та сподівається поповнити цей приємний список черговою звитягою.

