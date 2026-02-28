Металіст 1925 здолав Олександрію у 18 турі УПЛ

У суботу, 28 лютого, у Житомирі відбувся матч 18 туру Української Прем'єр-ліги, в якому номінальний господар поля харківський Металіст 1925 обіграв Олександрію.

Зустріч завершилась з рахунком 1:0.

Єдиний гол був забитий на 82-й хвилині гри. Після фолу у штрафному майданчику Олександрії арбітр призначив одинадцятиметровий. Пенальті з труднощами реалізував боснійський нападник Батон Забергджа, м'яч після його удару із серією рикошетів опинився у сітці воріт.

Металіст 1925 із 28 очками в активі піднявся на 5-ту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату. Олександрія з 11 балами перебуває на передостанній сходинці.

Чемпіонат України – УПЛ

18 тур, 28 лютого

Металіст 1925 (Харків) – Олександрія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 82 Забергджа

Металіст 1925: Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Крупський, Калюжний (к), Антюх (Кастільйо, 72), Калітвінцев (Когут, 72), Аревало (Чурко, 65), Забергджа, Ітодо(Литвиненко, 86)

Олександрія: Макаренко, Фернандо, Булеца, Жота (Бутко, 46), Ващенко (Родрігес, 67), Огарков, Кампос (к), Теді Цара (Жонатан, 67), Ндіага, Шостак (Беіратче, 79), Боль

Попередження: 29 Салюк – 14 Огарков, 90 Жонатан

Нагадаємо, у центральному матчі туру черкаський ЛНЗ поступився житомирському Поліссю та втратив лідерство в чемпіонаті України.