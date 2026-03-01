Оболонь з диво-голом Устименка здолала Рух в 18 турі УПЛ

У неділю, 1 березня, відбувся матч 18 туру Української Прем'єр-ліги, в якому столична Оболонь вдома обіграла львівський Рух.

Зустріч завершилась з рахунком 1:0.

"Пивоварів" на 32-й хвилині гри вивів вперед 26-річний нападник Денис Устименко. Форвард в падінні через себе замкнув подачу з флангу.

У другій половині гри Рух посилив тиск на ворота Оболоні, втім Оболонь справилась з тиском від суперника та зберегла переможний рахунок, додавши до свого активу три бали.

Чемпіонат України – УПЛ

18 тур, 1 березня

Оболонь (Київ) – Рух (Львів) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 32 Устименко

Оболонь: Марченко, Шевченко, Семенов, Приймак, Полегенько, Мороз, Черненко (Волохатий, 79), Мединський (Нестеренко, 66), Слободян (Кулаковський, 85), Прокопенко (Третяков, 66), Устименко (Лях, 66)

Рух: Герета, Роман, Товарницький, Слюсар (Киричок, 23), Кітела, Підгурський, Бойко, Притула, Залипка (Квас, 58), Таллес (Алмазбеков, 83), Невес (Тутті, 58 (Рейляну, 83)

Попередження: Прокопенко, 43 – Товарницький, 55, Кітела, 65, Притула, 90+3

У турнірній таблиці чемпіонату Оболонь випередила Рух. "Пивовари" тепер з 20 очками посідають 10 місце, львів'яни з 19 балами йдуть 12-ми.

Турнірна таблиця

Нагадаємо, що у центральному матчі 18-го туру Полісся на виїзді перемогло ЛНЗ (3:1), яке втратило лідерство в чемпіонаті.