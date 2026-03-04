Буковина у серії пенальті переграла ЛНЗ та стала другим півфіналістом Кубку України

Черкаський ЛНЗ вдома поступився першоліговій Буковині з Чернівців у межах 1/4 фіналу Кубку України.

У першому таймі команди створили мінімальну кількість моментів – небезпека переважно виникала після розіграшу стандартних положень.

У другій половині ЛНЗ остаточно заволодів ініціативою, подекуди не випускаючи суперника з власної штрафної. Проте черкасці не змогли реалізувати свої моменти. Водночас Буковина намагалася відповідати контратаками.

У підсумку основний час завершився з рахунком 0:0, тож за регламентом турніру переможця визначила серія пенальті, в якій влучнішими були гравці Буковини.

Кубок України

1/4 фіналу, 4 березня

ЛНЗ (Черкаси) – Буковина (Чернівці) 0:0 – після пенальті 4:5

Післяматчеві пенальті: Дахновський (0:1), Танковський (1:1), Вітенчук (1:2), Дідик (2:2), Бойчук (2:3), Кузик (3:3), Бусько (3:4), Ассінор (3:4, вище воріт), Войтіховський (3:4, воротар), Микитишин (4:4), Плакса (4:5), Горін (4:5, воротар).

ЛНЗ: Паламарчук, Пасіч, Горін, Дідик (к), Драмбаєв, Рябов, Пастух, Танковський, Твердохліб (Микитишин, 67), Кузик, Ассінор.

Буковина: Пеньков, Стасюк, Бусько, Карась (Безуглий, 78), Саків, Вітенчук, Груша, Бойчук (к), Підлепенець (Плакса, 67), Дахновський, Кожушко (Войтіховський, 73).

Попередження: Груша (67), Дідик (82), Танковський (86).

Зазначимо, що це було лише друге очне протистояння в історії між командами. Вперше вони зустрічались у сезоні-2021/22 у матчі Другої ліги й тоді перемогу з рахунком 2:0 здобув чернівецький колектив.

Ще один матч турніру між Металістом 1925 та Локомотивом буде зіграно 5 березня. Зустріч Чернігова та Фенікс-Маріуполя перенесли на 17 березня.

Нагадаємо, що напередодні визначився перший півфіналіст Кубка України. Ним стало київське Динамо, яке здолало Інгулець.