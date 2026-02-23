Кудрівка на останніх хвилинах врятувалася від поразки в матчі із Зорею

У понеділок, 23 лютого, у Рівному відбувся матч 17-го туру УПЛ, в якому Кудрівка зіграла внічию із Зорею з рахунком 2:2.

У першому таймі підопічні Віктора Скрипника двічі забили у ворота Яшкова: відзначилися Пердута та Кушніренко.

Наприкінці зустрічі футболісти Кудрівки зуміли врятуватися від поразки завдяки голу Бєляєва та автоголу захисника Зорі Джордана, який зрізав м'яч у власні ворота в компенсований час.

Чемпіонат України – УПЛ

17 тур, 23 лютого

Кудрівка – Зоря 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 30 Пердута, 0:2 – 38 Кушніренко, 1:2 – 82 Бєляєв, 2:2 – 90+2 Джордан (автогол)

У турнірній таблиці Зоря залишилася на 8-й сходинці, маючи в активі 24 бали. Кудрівка після 17 зіграних турів йде на 13-му місці (16 очок), перебуваючи в зоні перехідних матчів.

Раніше повідомлялося, що Кудрівка розрахувалася з боргами перед УАФ та змогла дозаявити зимових новачків.

Також у понеділок повинен був відбутися ще один матч 17-го туру між командами Олександрія та Оболонь. Однак поєдинок скасували через незадовільний стан газону.