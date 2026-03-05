Олександрії зарахували технічну поразку за зірваний матч з Оболонню

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу виніс рішення щодо поєдинку 17-го туру УПЛ між Олександрією та Оболонню, який не відбувся через незадовільний стан газону на стадіоні господарів.

Про це повідомив сайт УАФ.

За підсумками розгляду справи Олександрії зараховано технічну поразку з рахунком 0:3. Відповідно, Оболонь здобула технічну перемогу (3:0) та три очки до турнірної таблиці.

Також "містян" зобов'язали сплатити штраф у розмірі 150 тисяч гривень. Окрім цього, Олександрія має відшкодувати витрати Оболонь на дорогу, а також компенсувати витрати офіційним особам матчу та транслятору.

Нагадаємо, що матч Олександрія – Оболонь повинен був відбутися 23 лютого. Перед початком поєдинку головний арбітр Володимир Новохатній та делегат матчу Олег Базай прийняли рішення про скасування зустрічі через замерзлий газон.

Оболонь звинуватила Олександрію у зриві матчу. "Пивовари" вимагали від господарів поєдинку компенсацію збитків за транспортні витрати та розбите вболівальниками "містян" скло автобуса.

Після зарахування трьох очок Оболонь підніметься в турнірній таблиці з 10 на 9 місце, маючи в активі 23 бали. Олександрія залишиться на передостанньому 15 місці. "Містяни" у 18 турах набрали 11 очок та на 3 бали відстають від Епіцентру, який знаходиться на 14 сходинці.