УПЛ назвала найкращого тренера, гравця та символічну збірну 18-го туру

Українська Прем'єр-ліга визначила символічну збірну 18-го туру, а також назвала найкращого тренера та гравця.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

В опитуванні взяли участь ведучі УПЛ.ТБ, а також журналісти провідних спортивних видань.

Найкращим тренером 18-го туру за рішенням 35 експертів було визнано наставника Полісся Руслана Ротаня. У центральному матчі туру житомиряни перемогли на виїзді ЛНЗ з рахунком 3:1. Зазначимо, що діями команди у звітному поєдинку керував Сергій Кравченко, оскільки Ротань пропускав гру через дискваліфікацію. До трійки кращих також увійшли Патрік ван Леувен (Кривбас) та Руслан Костишин (Колос).

Звання найкращого футболіста 18-го туру здобув форвард Динамо Матвій Пономаренко. 20-річний футболіст відзначився дублем у матчі з Епіцентром (4:0). У голосуванні динамівський нападник випередив Глейкера Мендозу (Кривбас), Івана Пахолюка (Колос), Євгенія Морозка (Кудрівка) та Валерія Бондаря (Шахтар).

Символічна збірна 18-го туру: Пахолюк (Колос) – Конопля (Шахтар), Бондар (Шахтар), Сарапій (Полісся), Дібанго (Кривбас) – Морозко (Кудрівка), Андрієвський (Полісся), Бражко (Динамо), Емерллаху (Полісся), Мендоза (Кривбас) – Пономаренко (Динамо)

Збірна 18 туру УПЛ УПЛ

Наступний 19-й тур чемпіонату УПЛ стартує 6 березня матчем Олександрія – Шахтар. У центральному поєдинку зустрінуться Полісся та Динамо. Ця гра запланована на 8 березня.