Незапланована серія пенальті у Львові, Суркіс у воротах Динамо, Шахтар – лідер: підсумки 18 туру УПЛ

Чемпіонат України розганяється. Вже пройшов другий тур (слава ЗСУ, що без зірваних матчів) 2026-го, а вже завтра стартують чвертьфінали Кубку.

Результативність ігор, чесно кажучи, могла бути й вищою, але гарних історій та моментів 18 тур УПЛ все одно подарував чимало. Чемпіон розповідає про найцікавіше.

Динамо – Епіцентр 4:0

Шахтар – Верес 1:0

ЛНЗ – Полісся 1:3

Металіст 1925 – Олександрія 1:0

Кривбас – Зоря 3:1

Оболонь – Рух 1:0

Карпати – Колос 0:1

Полтава – Кудрівка 0:2

Standings provided by Sofascore

День народження – щасливе свято

Два гранди відкривали тур, здобули синхронні домашні перемоги – і прикрасили їх із дуже незвичайного боку.

Динамо розібралося з Епіцентром на порядок впевненіше, ніж із Рухом, потішило навіть футбольною естетикою та зняло питання про переможця задовго до фінального свистка. Це, до речі, ставить під запитання більшу частину моєї критики після попереднього туру, але... Почекаймо хоча б тиждень: за цей час Динамо зіграє з Поліссям.

Епіцентр просто загубився під пресингом і другий м'яч, наприклад, подарував при спробі розіграти м'яч від воротаря – за такими суперниками Динамо оцінювати складно.

Хайлайтом, який приречений зібрати на себе всю увагу, був вихід на 81-й хвилині запасного воротаря. Його прізвище Суркіс, і це не дальній родич, а син експрезидента Динамо, експрезидента ФФУ та ексдепутата ОПЗЖ Григорія Суркіса.

Жарти на кшталт "гроші мають залишатися в сім'ї" вже заполонили інтернет, але взагалі В'ячеслав Суркіс до цього йшов давно. Він пройшов збірні U-17, U-18, U-19, оренду в Зорю (щоправда, без матчів) – нормальний шлях динамівського юніора.

Бускетс та Піке мали родичів у керівництві Барселони – і це не завадило їм стати легендами не те що Барси, а всього футболу. Не кажучи про різні українські династії : Костишин грав у Костишина, Вернидуб – у Вернидуба...

Щоправда, на всі ці аргументи, м'яко кажучи, кинув тінь його дядько, він чинний президент Динамо. Ігор Суркіс прямо сказав, що племінника випустили на честь 20-річчя – це вже звучить зовсім дивно. Що сказати: Епіцентр може висувати претензії сам собі, що дозволив супернику настільки розслабитися. Найближчий матч Динамо проведе в Кубку проти Інгульця, і цікаво, чи не буде там у Суркіса-джуніора першого виходу в "старті".

Іншим прикладом – того, як самому нагадати про свій день народження – послужив Валерій Бондар. Верес, як і Карпати туром раніше, віддав "гірникам" весь простір, щосили відбивався і був у цьому успішний.

Відмінний матч провів Горох, і коли вже почало здаватися, що він принесе команді нічию, воротар влетів у свого ж захисника на кутовому. Порожні ворота, і після влучення Траоре в поперечину м'яч у них добив Бондар, який святкував ще 27-й день народження.

Шахтар здобув дві сухі перемоги і став лідером, але... Як і з Динамо, хоч трохи почекаємо. Вже цього тижня "гірники" грають із Металістом 1925, і по цьому матчу вже можна буде зробити більше висновків. Поки що команда Турана грала з дуже скромними суперниками – і навіть їх впевнено обіграти не змогла.

Матч туру

Гра ЛНЗ та Полісся заздалегідь очікувалася з великим інтересом. Перша та третя команди ліги! Вже, напевно, нікого не здивує, якщо обидві закінчать сезон вище за Динамо – і лише Шахтар може залишити титул у двовладдя грандів. І гра загалом виправдала очікування з однією поправкою: дуже низька якість поля.

Якщо результат матчу можна було припустити, результат став шоком. Три пропущені – це більше, ніж у 12 попередніх матчах ЛНЗ, разом узятих! Не кажучи про те, що будь-яке натуральне число більше ніж сумарно в останніх шести.

Можна було чекати на успіх ЛНЗ, можна нульову нічию, можна, зрештою, мінімальну поразку, але не "повну торбу" для Паламарчука.

Травма Яшарі у минулому турі таки стала критичною для ЛНЗ – як мінімум, на такий топ матч. Два перші м'ячі Полісся провело, скориставшись вакуумом в опорній зоні черкаців. Тут ще, можливо, важливим є чинник повітряної тривоги: Андрієвський відкрив рахунок на 4-й хвилині – і майже відразу після цього матч перервався. За 0:1 житомирський клуб повернувся в гру в набагато кращих кондиціях, ніж черкаський.

Хтось заперечить, що пауза була для обох команд, і Пономарьов мав не менше часу, ніж Ротань – але настав час уже звернути увагу на слона в кімнаті. Якщо Полісся за останні 3 роки купило чоловік 30 і навіть на лавці має склад рівня 5-6 місця (Гайдучик, Філіппов, Брагару, Леднєв, Бущан, Шепелєв – це лише найвідоміші), то ЛНЗ посилюється гравцями, яких я не здивувався б побачити і в Першій лізі.

Паламарчук, Горін, Пастух і Рябов десь там і грали б, якби не ЛНЗ. Черкаський клуб не соромиться підписувати ноунеймів – і так, розкриває багатьох із них, але всьому є межа. Треба захоплюватися тим, що черкасці і зараз на 2 очки попереду Полісся, йдуть другим – але навряд чи варто вимагати чудес на конвеєрі. Продажем Проспера в розпал чемпіонських перегонів ЛНЗ сам окреслив невисоку стелю амбіцій.

Читайте також : Відео Фото Процвітати по-черкаськи, або як Проспер став головною зіркою чемпіонату України

А ще Пономарьов не просто так у флешінтерв'ю перепросив, що не зміг налаштувати команду. Оцінити по картинці очі, що не горять складно, але було видно, що Ротань із Кравченком підготували свою команду, як на останній бій.

Гуцуляк не забив, але він відбирав м'яча у таких зонах, до яких у звичайних матчах навіть не опускається – і саме з його відбору розпочався третій м'яч. Так виграються і матчі, і... можливо, титули? Подивимося.

Та й Гайдучик досяг рівня, який можна назвати феноменальним. Лідер бомбардирських перегонів – людина, яка не основна у своєму клубі! Фантастика просто, таких трюків УПЛ не бачила з часів Селезньова у Шахтарі. Ідеальний джокер Микола оформив третій м'яч ЛНЗ.

Черкаський клуб на це зміг відповісти перевагою лише у частині другого тайму, яка увінчалася голом Ассінора. У Пономарьова хороша команда, вона міцніє (навіть у цій грі новачок Твердохліб відзначився асистом) – але у Ротаня, мабуть, колектив краще.

У Металіста 1925 проблеми з реалізацією

Харків'янам зовсім не приділили уваги у минулих підсумках, виправляємось зараз. Металіст 1925 обидва офіційні матчі в році провів впевнено, контролюючи м'яч, навіть домінуючи – але забив у них лише один раз. І якби не пенальті на 83-й хвилині (про нього нижче), то могли б дарувати суперникам виключно "бублики".

Контролює матчі харківський клуб добре, але коли справа стосується вирішального удару, то починаються проблеми. У команди було б шість очок у матчах 2026-го, якби Баптістелла в самому ендшпілі гри з Кривбасом пробив краще; Ітодо в принципі забиває рідко; Мба – ще рідше.

І в такій ситуації проблема виглядає не пов'язаною з персоналіями. Модель гри Бартуловича виглядає спрямованою насамперед на стримування суперника, а у штрафному супернику гравці мають щось вигадувати самі.

При цьому не залишає відчуття, що Металіст 1925 у першій шістці – як людина на вечірці, що рада тому, що її покликали. Попередній сезон харків'яни провели у Першій лізі, до цього були 16-те, 12-те та 10-те місця в УПЛ – а ще раніше, знову ж таки, були нижчі ліги.

Моментальне включення в гонку за високі місця – це, з погляду витрат, нормально, але водночас усі розуміють, що у дебютному сезоні після підвищення та п'яте-шосте місце буде успіхом.

Скандал туру

Пенальті в матчі Металіст 1925 – Олександрія був призначений за гру рукою після кутового – і якщо сама гра рукою була безперечною, то кутовий був подано з-за меж дозволеного сектора. Тренер "містян" Кирило Нестеренко побачив це прямо на флешінтерв'ю, додав своєю реакцією переглядів – і потім обурювався:

"Збентежило те, що є система ВАР у нас на матчі, яка дивиться кожен момент, який був у нашому штрафному. Сьогодні, на мою думку, дуже багато рішень було в наш бік, дуже швидко вони ухвалювалися... У мене питання: чому ВАР не дивиться ось ці ситуації – м'яч не був на лінії? ВАР дивиться руку, але не дивиться, звідки було подано цей кутовий. Мушу про це говорити, бо для нас зараз кожне очко – на вагу золота. Я не хочу зараз говорити, мав бути пенальті чи ні. Я бачу тут на моніторі, де встановлений м'яч перед подачею цього кутового.

Чесно? Виглядає як спроба змістити акценти. Краще б Нестеренко обурювався, що його команда програла 1:13 за ударами. Олександрія і у другій частині сезону виглядає безідейною, нецікавою та просто слабкою командою.

Так, м'яч був встановлений далеко від прапорця, але з дуже великою ймовірністю епізод розвивався б так само і при "легітимній" подачі. Не кажучи про те, що 11 очок після 17 турів у віцечемпіона точно не через суддівство.

Нововведення туру

Металіст 1925 міг заробити пенальті ще раніше, але арбітр побачив у падінні Салюка в першому таймі симуляцію, а не фол Ващенка. І саме це рішення стало історичним – адже зі звітного туру арбітри зобов'язані пояснювати рішення, які ухвалили після перегляду відео.

Салюк на флешінтерв'ю сам зізнався, що "пірнав", тож дебют цієї реформи пройшов без скандалу.

Сейви туру

Карпати знову програли у футбол Від зони перехідних матчів "левів" відокремлюють лише додаткові показники, і я абсолютно серйозно вважаю орієнтиром для Франа Фернандеса 8 та 11 матчів, які протрималися у Львові його іспанські колеги: Серхіо Наварро та Жозе Мораїш відповідно. Але ця гра подарувала позитивний аспект.

У конкретному турі львів'яни грали з Колосом. Фаал мав чудову можливість відкрити рахунок голам за Карпати, але з пенальті не зміг переграти Пахолюка. Але вже незабаром і воротар Карпат Домчак відповів взаємністю: потягнув не лише 11-метровий Климчука, а й добивання Бурди.

Нехай будь-які пенальті – не більше, ніж вишенька на торті, доповнення справжньої майстерності гри у воротах, у даному конкретному випадку обидві команди підтверджують клас. Карпати зовсім недавно продали у Вільярреал Кінарейкіна, у Колоса зовсім недавно на підвищення йшли Волинець та Фесюн – нехай обидва не вихованці, але на новий рівень вийшли саме у Ковалівці.

І нові зірочки вже ростуть: Пахолюку 21 рік, Домчаку лише 18 – і вони спроможні не просто тримати рівень, а бути лідерами.

Асист туру

Ярмоленко наближається до бомбардирського рекорду УПЛ. Проти Епіцентру він класно реалізував вихід віч-на-віч, але левова частка його заслуг належить асистувати Бражко. Хороший доказ, що іноді потрібно зробити крок назад, щоб потім робити два вперед: опорник змістився дуже глибоко, але отримав можливість віддати ідеальну передачу.

Гол(-и) туру

Ярмоленко і пробив добре, але в цьому турі його м'яч не ввійде навіть у трійку найкращих. Кривбас після швидкого пропущеного від Зорі розізлився і забив відразу три розкішні м'ячі. Мені найбільше подобається третій – коли Мендоса спіймав Сапутіна ударом з гострого кута, але й перший, з пасом Парако п'ятою, і другий, з філігранною передгольовою передачею того ж Мендоси, були дуже гарні.