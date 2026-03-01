Перформанс Мендози: Кривбас здобув вольову перемогу над Зорею у 18 турі УПЛ
У неділю, 1 березня, відбувся матч 18 туру Української Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися Кривбас та Зоря.
Поєдинок у Ковалівці завершився перемогою команди Патріка ван Леувена з рахунком 3:1.
Суперники без розвідки розпочали зустріч. Вже на 2-й хвилині матчу зимовий новачок Зорі Анджушич змусив голкіпера криворіжців Кемкіна діставати м'яч із сітки воріт.
Підопічні ван Леувена швидко відновили паритет. Ізраїльський хавбек "червоно-чорних" скористався пасом Парако та пробив у дальній кут воріт.
На 30-й хвилині Задерака після вивіреної передачі Мендози вивів Кривбас вперед. А у компенсований до першого тайму час венесуелець за допомогою рикошету зробив рахунок 3:1 на користь номінальних господарів.
У другій половині зустрічі Зоря створила достатньо моментів, щоб відігратися. Втім, Кривбас зумів зберегти переможний рахунок, додавши до свого активу три бали.
Кривбас – Зоря 3:1 (3:1)
Голи: 0:1 – 2 Анджушич, 1:1 – 8 Лін, 2:1 – 30 Задерака, 3:1 – 45+2 Мендоза
- Кривбас: Кемкін, Дібанго, Джонс, Вілівальд, Юрчец, Каменський (Боднар, 83), Араухо, Задерака, Мендоза (Джовані, 87), Парако (Рохас, 83), Лін (Мая, 70).
- Зоря: Сапутін, Жуніньйо (Саленко, 82), Янич, Джордан, Пердута, Вантух, Попара, Кушніренко (Дришлюк, 71), Слесар (Горбач, 82), Будківський, Андушич.
У турнірній таблиці Кривбас випередив Металіст 1925, який напередодні мінімально переміг Олександрію (1:0). Криворіжці на два бали відстають від Динамо, яке йде четвертим.
Турнірна таблиця
Нагадаємо, що у центральному матчі 18-го туру Полісся на виїзді перемогло ЛНЗ (3:1), яке втратило лідерство в чемпіонаті.