Полісся на виїзді перемогло ЛНЗ у центральному матчі 18 туру УПЛ

У суботу, 28 лютого, у Києві відбувся центральний матч 18 туру Української Прем'єр-ліги, в якому ЛНЗ приймало Полісся.

Поєдинок завершився перемогою підопічних Руслана Ротаня з рахунком 3:1.

Житомирські "вовки" відкрили рахунок вже на 4-й хвилині матчу. Після передачі Назаренка Андрієвський відправив м'яч у сітку воріт Паламарчука.

Полісся розвинуло успіх на 33-й хвилині поєдинку. Після індивідуального проходу Краснопіра відзначився Емерллаху. Для гравця збірної Косова це перший гол у кольорах команди з Житомира.

Після перерви Ассінор повернув інтригу в матчі, скоротивши розрив у рахунку. Проте житомиряни вже не відпустили перемогу. На 83-й хвилині Гайдучик, який у другому таймі замінив Краснопіра, зняв усі питання про переможця. Цей гол форварда Полісся став 8-м у чемпіонаті і він вийшов на перше місце в гонці бомбардирів.

Чемпіонат України – УПЛ

18 тур, 28 лютого

ЛНЗ – Полісся 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 4 Андрієвський, 0:2 – 33 Емерллаху, 1:2 – 74 Ассінор, 1:3 – 83 Гайдучик

ЛНЗ: Паламарчук, Дідик, Горін, Муравський, Г. Пасіч, Пастух (Микитишин, 65), Рябов, Кузик (Беннетт, 79), Нонікашвілі (Драмбаєв, 46), Ассінор, Твердохліб.

Паламарчук, Дідик, Горін, Муравський, Г. Пасіч, Пастух (Микитишин, 65), Рябов, Кузик (Беннетт, 79), Нонікашвілі (Драмбаєв, 46), Ассінор, Твердохліб. Полісся: Волинець, Крушинський (Брагару, 71), Сарапій, Краснічі, Михайліченко, Емерллаху (Шепелєв, 85), Бабенко, Андрієвський (Мельниченко, 85), Назаренко (Майсурадзе, 66), Краснопір (Гайдучик, 72), Гуцуляк.

Завдяки цій перемозі Полісся скоротило відставання від ЛНЗ до двох очок. Натомість турнірну таблицю одноосібно очолив Шахтар, який напередодні мінімально переміг Верес (1:0).

Турнірна таблиця

Нагадаємо, що у матчі-відкриття 18-го туру Динамо розгромило Епіцентр (4:0) завдяки дублю Пономаренка та голам Ярмоленка і Бражка.