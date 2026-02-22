Полісся з голом Гуцуляка на виїзді здолало Колос в 17 турі УПЛ

У неділю, 21 лютого, у Ковалівці продовжився 17 тур Української Прем'єр-ліги, де житомирське Полісся здобуло виїзну перемогу над ковалівським Колосом з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі на 25-й хвилині відкрив Олексій Гуцуляк, а в середині другого тайму колишній нападник "левів" Ігор Краснопір подвоїв перевагу "вовків". Обидві гольові передачі у цьому поєдинку записав до свого активу Микола Гайдучик.

А вже під кінець поєдинку, на 89-й хвилині, Чоботенко побачив перед собою друге попередження, яке автоматично перетворилося на червону картку. Прикметно, що напередодні цієї гри Прем'єр-ліга визнала Полісся найгрубішою командою першої половини сезону, адже гравці клубу загалом отримали 45 жовтих та 3 червоні картки.

Чемпіонат України – УПЛ

17 тур, 22 лютого

Колос – Полісся 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Гуцуляк, 0:2 – 69 Краснопір

Вилучення: 89 – Чоботенко

Ця перемога дозволила житомирянам набрати 33 очки та закріпитися на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, відірвавшись від київського Динамо на 3 очка.

Нагадаємо, що на початку зимових зборів лідерів Полісся Олексія Гуцуляка та Сергія Чоботенка перевели до команди U-19. Футболісти не хотіли продовжувати контракт з клубом на нових умовах.

Через кілька днів президент Полісся Геннадій Буткевич ухвалив рішення повернути Гуцуляка до тренувального табору першої команди.