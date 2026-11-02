Ярмоленко – про своє вилучення у матчі з Кривбасом: Хотів зіграти жорстко

Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко пояснив свої дії на матчі з Кривбасом в 11 турі УПЛ, які призвели до вилучення з поля.

Футболіст поспілкувався з УПЛ ТБ.

Нагадаємо, на початку другого тайму вінгер жорстко вдарив ззаду Джованні Герберта, після чого побачив перед собою червоне світло.

"Я хоча і досвідчений гравець, але все одно є емоції – трішки не проконтролював себе. Я побачив, що Тимчику дуже боляче, а Герберт навіть не підійшов перепросити. Був момент такий, що я хотів зіграти жорстко, але дещо переборщив", – розповів Ярмоленко.

Зазначимо, що цьому моменту передував жорсткий епізод за участю гравця Кривбаса та Тимчика, але тоді арбітр вирішив не карати панамського легіонера криворіжців.

Андрій Ярмоленко окрім червоної картки у грі з Кривбасом відзначився й голом, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України.

Досвідченого вінгера з цим досягненням вже привітав головний тренер національної збірної Андреа Мальдера.