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Ярмоленко – про своє вилучення у матчі з Кривбасом: Хотів зіграти жорстко

Володимир Максименко — 2 листопада 2026, 17:19
Ярмоленко – про своє вилучення у матчі з Кривбасом: Хотів зіграти жорстко
Андрій Ярмоленко
Динамо Київ

Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко пояснив свої дії на матчі з Кривбасом в 11 турі УПЛ, які призвели до вилучення з поля. 

Футболіст поспілкувався з УПЛ ТБ.

Нагадаємо, на початку другого тайму вінгер жорстко вдарив ззаду Джованні Герберта, після чого побачив перед собою червоне світло.

"Я хоча і досвідчений гравець, але все одно є емоції – трішки не проконтролював себе. 

Я побачив, що Тимчику дуже боляче, а Герберт навіть не підійшов перепросити. Був момент такий, що я хотів зіграти жорстко, але дещо переборщив", – розповів Ярмоленко.

Зазначимо, що цьому моменту передував жорсткий епізод за участю гравця Кривбаса та Тимчика, але тоді арбітр вирішив не карати панамського легіонера криворіжців.

Андрій Ярмоленко окрім червоної картки у грі з Кривбасом відзначився й голом, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України.

Досвідченого вінгера з цим досягненням вже привітав головний тренер національної збірної Андреа Мальдера.

Динамо Київ Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Андрій Ярмоленко

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