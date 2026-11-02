Голи – лише частина його внеску: Кендзьорек – про рекорд Ярмоленка після перемоги над Кривбасом

Виконувач обов'язків головного тренера Динамо Мацей Кендзьорек прокоментував виїзну перемогу над Кривбасом у 11-му турі УПЛ, визнавши, що початок зучтрічі був складним.

Його слова наводить пресслужба столичного клубу.

"Перші 15 хвилин у нашому виконанні були не надто вдалими. Це сталося через помилки у перехідних фазах і проблеми з організацією гри, але ми змогли впоратися", – сказав тренер.

Після цього, за словами польського фахівця, Динамо створило хороші моменти й забило двічі. Він також відзначив, як команда перебудувалася після вилучення Ярмоленка.

"Після вилучення нам довелося змінювати характер своїх дій. Я дуже задоволений тим, як команда працювала в обороні", – додав Кендзьорек.

Окремо тренер привітав Ярмоленка з рекордом: гол у матчі з Кривбасом зробив його найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України.

"Я дуже пишаюся – і як тренер, і як людина, що є частиною цієї команди. Андрій Ярмоленко – один із найкращих футболістів в історії українського футболу", – заявив Кендзьорек.

Він додав, що голи – лише частина внеску Ярмоленка, який також має великий вплив на команду як лідер.

Нагадаємо, на 43-й хвилині Ярмоленко реалізував пенальті, забивши свій 125-й гол в Українській Прем'єр-лізі. Він побив рекорд Максима Шацьких (124 голи), який тримався понад 10 років.