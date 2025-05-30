Кривбас оголосив про розставання з форвардом збірної Нігеру

Форвард Кривбаса та збірної Нігеру Даніель Соса більше не є частиною криворізького колективу.

Про це клуб повідомив на своєму сайті.

Контракт 26-річного гравця з Кривбасом закінчиться наприкінці червня, проте криворіжці вирішили зараз оголосити про відхід футболіста.

"Даніель Соса назавжди залишиться в серцях криворізьких вболівальників та історії ФК Кривбас! Дякуємо за гру!", – йдеться у заяві.

Даніель Соса приєднався до Кривбаса 7 травня 2023 року. А недавній матч проти Оболоні (1:0) у 29 турі УПЛ став для нього останнім у складі команди Юрія Вернидуба, який також оголосив про розставання з клубом.

За два роки у футболці Кривбаса Соса провів 51 матч у всіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 5 голів та 8 результативних передач.

Раніше стало відомо, кого футболісти Шахтаря вважають фаворитом майбутнього фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером.